Козлов об 1:5 от «Торпедо»: «После таких поражений самое верное средство — короткая память»

оценил поражение « » от « » (1:5).

«Не скажу, что мы не были готовы к игре «Торпедо» в большинстве. Два гола со стандартных положений пропустили. Все видели, все знали, готовились, но так получилось.

Если смотреть на игру в равных составах, то она была качественной и ровной. У нас были хорошие, качественные моменты, которые мы должны были реализовывать, но нужно отдать должное Кульбакову – он сегодня был на высоте и оставил «Торпедо» в игре.

Большое количество силовых приемов в первом периоде — это не тактика против «Торпедо». Мы всегда так играем: если идешь в единоборство, то должен либо отобрать шайбу, либо провести силовой прием.

После таких поражений самое верное средство — короткая память», – сказал главный тренер «Салават Юлаев».