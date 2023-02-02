Козлов об 1:5 от «Торпедо»: «После таких поражений самое верное средство — короткая память»

Теги Салават Юлаев Торпедо Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Торпедо» (1:5).

«Не скажу, что мы не были готовы к игре «Торпедо» в большинстве. Два гола со стандартных положений пропустили. Все видели, все знали, готовились, но так получилось.

Если смотреть на игру в равных составах, то она была качественной и ровной. У нас были хорошие, качественные моменты, которые мы должны были реализовывать, но нужно отдать должное Кульбакову – он сегодня был на высоте и оставил «Торпедо» в игре.

Большое количество силовых приемов в первом периоде — это не тактика против «Торпедо». Мы всегда так играем: если идешь в единоборство, то должен либо отобрать шайбу, либо провести силовой прием.

После таких поражений самое верное средство — короткая память», – сказал главный тренер «Салават Юлаев».

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1 комментарий

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ruslanych
Да, ребят, за почти целый сезон так и не придумали рабочей схемы на большинство. В плове без игры в неравных составах ловить нечего.
P.S. Ларионов гений канеш, такую команду сколотил из говна и палок, мое почтение.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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