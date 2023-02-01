Ларионов о 5:1 с «Салаватом»: «Болельщики «Торпедо» в концовке стояли на ногах – это что-то великолепное. Радует, что БиКей завез первый гол»

прокомментировал победу над « » со счетом 5:1.

– Поздравляю с победой наших ребят, наших болельщиков в городе и по всей стране.

Также хочу сказать слова благодарности сопернику, который продолжал искать возможности спасти матч и создать интригу. Но блестящая игра Ивана Кульбакова не дала им приблизиться к нам.

У нас был сложный выезд, да и первый матч дома – всегда сложный. Но ребята выложились и поблагодарили болельщиков за ту поддержку, которую они оказывают в течение всего сезона.

Особенно в концовке, когда все болели, стоя на ногах, это было что-то великолепное. Приятно, когда люди отдают себя и свои эмоции ребятам, а ребята отвечают им своей игрой.

– Как долго добивались химии между , и . Как к этому пришли?

– Мы ищем, поиск химии и сочетаний не заканчивается. Он идет, продолжается. Мы уже думаем о следующей игре в субботу, кого еще ввести, свежую кровь.

Потому что у нас подходит и Кирилл Ураков, и Александр Дарьин, и Кенни Агостино. Но за тот труд, за ту посвященность игре мы очень рады за Веряева и за Артема Михеева, которые своей миссией, работой, усилиями получают тот кредит, который, они, может быть, недополучали.

Приятно, что голы забиваются не только одним звеном, но вы видите по предыдущим матчам, участвуют практически все – это то, что мы и хотели.

Понятно, что у них другая роль в команде – я говорю про Веряева, про Михеева, но все равно мы требуем вот от этих ребят, чтобы они давали чуть-чуть больше в плане креатива, в плане реализации своих моментов. Потому что моментов у них бывает очень много.

И когда эти люди дарят, именно дарят в копилку свои важные голы, это приятно, потому что это делает нашу жизнь более-менее спокойной. Любое вложение в копилку успеха этими игроками – оно приветствуется всегда.

Радует, что и БиКей – Богдан Конюшков – завез свой первый гол. Мальчишка играет в очень хороший хоккей, приятно, что, наконец, шайба нашла дырочку и зашла в ворота.

Это большой шаг и большая доза уверенности – где одна, там и две, а где две – там и три.

Надеюсь, что он продолжит так же играть и бросать шайбу в ворота, чтобы она доходила не до вратаря, но и загорался красный свет. Мы очень рады за этих ребят, – сказал главный тренер «Торпедо».