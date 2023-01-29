В «Рейнджерс» не было обсуждений насчет ЛГБТ-джерси. Игроки не знают, почему принято решение не надевать их (New York Post)

Два игрока сообщили, что в «Рейнджерс» не было дискуссий касательно джерси с ЛГБТ-символикой.

Хоккеисты сказали журналистам New York Post, что в команде не обсуждали джерси и радужные ленты. Они сообщили, что не знают, почему было принято решение не надевать свитеры с ЛГБТ-символикой.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рекомендовала командам изменить свои первоначальные планы после отказа Ивана Проворова надеть ЛГБТ-джерси.

Как отмечает New York Post, если дело было не в игроках и не в лиге, решение, вероятно, исходило от высшего руководства «Рейнджерс».

Напомним, хоккеисты клуба из Нью-Йорка не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:1).

Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»