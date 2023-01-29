В «Рейнджерс» не было обсуждений насчет ЛГБТ-джерси. Игроки не знают, почему принято решение не надевать их (New York Post)

Теги Рейнджерс НХЛ ЛГБТ Хоккей

Два игрока сообщили, что в «Рейнджерс» не было дискуссий касательно джерси с ЛГБТ-символикой.

Хоккеисты сказали журналистам New York Post, что в команде не обсуждали джерси и радужные ленты. Они сообщили, что не знают, почему было принято решение не надевать свитеры с ЛГБТ-символикой.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рекомендовала командам изменить свои первоначальные планы после отказа Ивана Проворова надеть ЛГБТ-джерси.

Как отмечает New York Post, если дело было не в игроках и не в лиге, решение, вероятно, исходило от высшего руководства «Рейнджерс».

Напомним, хоккеисты клуба из Нью-Йорка не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1). 

Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»

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3 комментария

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KSA1985
Всё всё знали. Просто в открытую не стали афишировать, что "счастливые дни заднеприводных закончались". Вот и придумали эту отговорку, чтоб не раскачивать обстановку
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-2
-2
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Triada
NewYorkPost рупор либеральной Америки. Ждать чего-то другого невозможно.
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0
+3
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Марат Каримуллин
Объясните пожалуйста, когда хоккеисты начали одевать форму ЛГБТ? Это в уме не укладывается. Парни молодцы!
+3
-4
-1
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