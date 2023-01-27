Джеймс Долан: «На данный момент у меня нет планов продавать «Никс» и «Рейнджерс»

Генеральный директор MSG Entertainment и MSG Sports Джеймс Долан заявил, что не собирается продавать баскетбольный клуб «Никс» и хоккейную команду «Рейнджерс».

«На данный момент у меня нет планов продавать клубы. Я не ухожу на пенсию в ближайшее время. Это актив, контролируемый семьей, поэтому кто-то из членов семьи будет им владеть», – сказал Долан.

Напомним, что слухи появились летом 2022 года, когда инвестиционный аналитик MSG Джонатан Бояр в интервью CNBC сказал, что Долан может выставить команды на продажу после завершения строительства музыкально-развлекательной арены MSG Sphere в Лас-Вегасе в следующем году.

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