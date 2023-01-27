Джеймс Долан: «На данный момент у меня нет планов продавать «Никс» и «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Нью-Йорк НБА НХЛ Джеймс Долан Баскетбол

Генеральный директор MSG Entertainment и MSG Sports Джеймс Долан заявил, что не собирается продавать баскетбольный клуб «Никс» и хоккейную команду «Рейнджерс».

«На данный момент у меня нет планов продавать клубы. Я не ухожу на пенсию в ближайшее время. Это актив, контролируемый семьей, поэтому кто-то из членов семьи будет им владеть», – сказал Долан.

Напомним, что слухи появились летом 2022 года, когда инвестиционный аналитик MSG Джонатан Бояр в интервью CNBC сказал, что Долан может выставить команды на продажу после завершения строительства музыкально-развлекательной арены MSG Sphere в Лас-Вегасе в следующем году.

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3 комментария

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anastasia Krugova
Ответ Basil Devents
Много у кого есть 8-10 млрд $. Ни у кого нет двух клубов в Нью-Йорке. Глупо это менять на бумагу.
Да?) Глупо менять на бумажки?)) пока рынок акций внизу ...можно отлично скупиться ,через пару лет заработать с головой больше )))

Но конечно ..владения клубом НХЛ/НФЛ/НБА/МЛС/МЛБ это больше о влиянии и престиже ,чем о деньгах))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikael Rikhard
я почему-то уверен, что Долан следующий на раскулачивание
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Basil Devents
Много у кого есть 8-10 млрд $. Ни у кого нет двух клубов в Нью-Йорке. Глупо это менять на бумагу.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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