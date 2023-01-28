Панарин без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска и 3 потери за 19:35 с «Вегасом»
Артемий Панарин остался без очков в 4 из 5 последних матчей.
У форварда «Рейнджерс» 3 (0+3) балла на этом отрезке – за счет ассистентского хет-трика в игре с «Флоридой».
Сегодня он не отметился результативными действиями в матче с «Вегасом» (4:1). В активе россиянина 50 (12+38) очков в 49 играх.
В игре против «Голден Найтс» Панарин (19:35, 2:58 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, допустил 3 потери и получил малый штраф.
Так же как и раскрывать миру тайну, что оказывается, в политике игрок в хоккей не хватает с неба звёзд, но при этом обижаться на его подобия полит.высказываний, и, очевидно, лишь из этих обид, формируя свой взгляд на Панару как хоккеиста - всё это тоже попахивает наивностью, граничащей с глупостью, ну и плюс девчачьей инфантильностью, конечно.
Стоило Панаре забарахлить в регулярке. Только идиотику может быть интересно, что он там говорит о политике. Он может думать и говорить, что хочет, но только идиоту это может быть важно. И только идиот будет считать, что тройка на Харт, предлагаемые контракты в Коламбусе и Нью-Йорке, статистика и стабильность все последние годы в регулярке, регулярное пребывание в предсезонных рейтингах от НХЛ или ЕСПН с сильнейшими игроками на своих позициях, общая, давно сложившаяся репутация мастера, всё это - результат каких-то политических одобрений со стороны Лиги, журналистов, и, видимо, самих хоккеистов. Заговор, и не более. Ведь у нас на Спортсе есть васёк, который уверен, что Панара не хватает с неба звёзд как спортсмен (наверняка потому, что какие-то высказывания попротиворечили каким-то твоим, васьковым политическим убеждениям, ничуть не менее некомпетентным, уверен). Так что уткнись-ка лучше со своей политикой, девочка, и ступай отсюда.