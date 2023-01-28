Панарин без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска и 3 потери за 19:35 с «Вегасом»

остался без очков в 4 из 5 последних матчей.

У форварда « » 3 (0+3) балла на этом отрезке – за счет ассистентского хет-трика в игре с «Флоридой».

Сегодня он не отметился результативными действиями в матче с « » (4:1). В активе россиянина 50 (12+38) очков в 49 играх.

В игре против «Голден Найтс» Панарин (19:35, 2:58 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, допустил 3 потери и получил малый штраф.