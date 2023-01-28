Панарин без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска и 3 потери за 19:35 с «Вегасом»

Теги Рейнджерс НХЛ Вегас Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин остался без очков в 4 из 5 последних матчей.

У форварда «Рейнджерс» 3 (0+3) балла на этом отрезке – за счет ассистентского хет-трика в игре с «Флоридой». 

Сегодня он не отметился результативными действиями в матче с «Вегасом» (4:1). В активе россиянина 50 (12+38) очков в 49 играх. 

В игре против «Голден Найтс» Панарин (19:35, 2:58 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, допустил 3 потери и получил малый штраф. 

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PEREGRINATOR
Ответ Max Kovalev
Ортемий Панаренов волнуется за новального, олиса не даёт, ребёночка Вовой назвали, да и вообще в коркино ждут ) столько всего , какой хоккей ?) Политически мотивированный контракт либеральной собачонке и вот итог, играть не умеет, на очки забил, только и делает, что вечерами дудонит в штанишки от безысходности )
Благодарю Вас за аналитику!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Kovalev
Ортемий Панаренов волнуется за новального, олиса не даёт, ребёночка Вовой назвали, да и вообще в коркино ждут ) столько всего , какой хоккей ?) Политически мотивированный контракт либеральной собачонке и вот итог, играть не умеет, на очки забил, только и делает, что вечерами дудонит в штанишки от безысходности )
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Тёщу с тестем выписывать надо в Нью-Йорк. Не высыпается походу Артемий. Первый ребенок, жена одна дома постоянно. Обстановочка та ещё...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy Brandy
Зато в начале сезона крику было, что наконец-то второй русский после Куча отберёт у Мака Арт-Росс😅
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Когда выкуп?
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Vladco
Серьёзно?! Не может такого быт?! Он же "суперстар" по версии sports:))А, ну= да,ещё в руководство синерубашечников так думало выписывая Артёмке политический котракт на неадекватную сумму. Борец с режимом ни в политике, ни в спорте звёзд с неба не хватает.
Думать, что в Лиге, где бизнес превыше всего, кому-то выписывают контракт на огромные бабки по каким-то там политическим соображениям, может только упоротое ватное васьчелло вроде тебя.
Так же как и раскрывать миру тайну, что оказывается, в политике игрок в хоккей не хватает с неба звёзд, но при этом обижаться на его подобия полит.высказываний, и, очевидно, лишь из этих обид, формируя свой взгляд на Панару как хоккеиста - всё это тоже попахивает наивностью, граничащей с глупостью, ну и плюс девчачьей инфантильностью, конечно.
Стоило Панаре забарахлить в регулярке. Только идиотику может быть интересно, что он там говорит о политике. Он может думать и говорить, что хочет, но только идиоту это может быть важно. И только идиот будет считать, что тройка на Харт, предлагаемые контракты в Коламбусе и Нью-Йорке, статистика и стабильность все последние годы в регулярке, регулярное пребывание в предсезонных рейтингах от НХЛ или ЕСПН с сильнейшими игроками на своих позициях, общая, давно сложившаяся репутация мастера, всё это - результат каких-то политических одобрений со стороны Лиги, журналистов, и, видимо, самих хоккеистов. Заговор, и не более. Ведь у нас на Спортсе есть васёк, который уверен, что Панара не хватает с неба звёзд как спортсмен (наверняка потому, что какие-то высказывания попротиворечили каким-то твоим, васьковым политическим убеждениям, ничуть не менее некомпетентным, уверен). Так что уткнись-ка лучше со своей политикой, девочка, и ступай отсюда.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homyakus
Сегодня у Ковалевой праздник
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Иванов
Ответ Vladco
Серьёзно?! Не может такого быт?! Он же "суперстар" по версии sports:))А, ну= да,ещё в руководство синерубашечников так думало выписывая Артёмке политический котракт на неадекватную сумму. Борец с режимом ни в политике, ни в спорте звёзд с неба не хватает.
Смотри, инсульт не схвати, а то весь монитор от натуги соплями забрызгал...
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladco
Ответ ɔculpa
Да Артемй уже давненько подпросел по стате. Только приличное начало сезона ещё позволяет ему сохранять приличную статистику, но такими темпами скоро и очка за игру не будет=(
Комментарий скрыт
+4
-24
-20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Да Артемй уже давненько подпросел по стате. Только приличное начало сезона ещё позволяет ему сохранять приличную статистику, но такими темпами скоро и очка за игру не будет=(
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий