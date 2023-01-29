Дэйли сообщил, что ситуация с Проворовым не повлияла на рекомендации НХЛ касательно ЛГБТ-акций. Клубы могут действовать по своему усмотрению

Ситуация с не повлияла на рекомендации касательно ЛГБТ-акций.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги .

Дэйли отрицательно ответил на вопрос о том, рекомендовали ли командам не реализовывать свои первоначальные планы после отказа Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Он сказал, что каждый клуб имеет право действовать по своему усмотрению.

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