Терещенко о санкциях против российского спорта: «Они все заднеприводные. Рассказывают, что если Россию допустят на ОИ, то Украина не поедет. Кто это вообще?»

Алексей Терещенко считает, что политические взгляды не должны отражаться на спорте.

Трехкратный чемпион мира прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что без российских игроков в НХЛ все рухнет.

– Отчасти согласен с таким мнением. В НХЛ не так много наших топовых игроков, на которых ходят люди. Не думаю, что все настолько рухнет. Конечно, «Вашингтон» будет явно недоволен. «Тампа», «Миннесота», «Рейнджерс» тоже будут не рады. А дальше... По пальцам можно пересчитать.

– Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции?

– Ой, как вам сказать помягче… Мне просто запретили говорить жестко. Если мягко говорить… Ну что, если они все заднеприводные. Ну как их еще назвать. У нас есть свои политические взгляды, но это не должно отражаться на спорте. Страдают дети. При чем здесь политика.

Американцы – молодцы. НХЛ держит марку. И в плане допинга – не подпускают ВАДА. Знают, что это за организация. Да, если надо проверить на допинг, они проводят – за сезон можно три внеплановых проверки.

Все профессионалы. Будьте, ребята, любезны. Та же ФИФА…

Теперь рассказывают, что если Россию допустят на Олимпиаду, то Украина не поедет. А кто такая Украина вообще? Смешивать спорт с политикой – это не в какие ворота, – заявил Терещенко.