Терещенко о санкциях против российского спорта: «Они все заднеприводные. Рассказывают, что если Россию допустят на ОИ, то Украина не поедет. Кто это вообще?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Миннесота Алексей Терещенко НХЛ сборная Украины МОК WADA олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика контент Хоккей

Алексей Терещенко считает, что политические взгляды не должны отражаться на спорте.

Трехкратный чемпион мира прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что без российских игроков в НХЛ все рухнет.

– Отчасти согласен с таким мнением. В НХЛ не так много наших топовых игроков, на которых ходят люди. Не думаю, что все настолько рухнет. Конечно, «Вашингтон» будет явно недоволен. «Тампа», «Миннесота», «Рейнджерс» тоже будут не рады. А дальше... По пальцам можно пересчитать.

– Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции?

– Ой, как вам сказать помягче… Мне просто запретили говорить жестко. Если мягко говорить… Ну что, если они все заднеприводные. Ну как их еще назвать. У нас есть свои политические взгляды, но это не должно отражаться на спорте. Страдают дети. При чем здесь политика. 

Американцы – молодцы. НХЛ держит марку. И в плане допинга – не подпускают ВАДА. Знают, что это за организация. Да, если надо проверить на допинг, они проводят – за сезон можно три внеплановых проверки. 

Все профессионалы. Будьте, ребята, любезны. Та же ФИФА…  

Теперь рассказывают, что если Россию допустят на Олимпиаду, то Украина не поедет. А кто такая Украина вообще? Смешивать спорт с политикой – это не в какие ворота, – заявил Терещенко.

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28 комментариев

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La Gushka
Это Окно Овертона, оказывается, сработало, что касается допуска/недопуска!
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Yndestad
А Терещенка - это кто вообще? Заднеприводной кто-то?
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Reece24
🐓 🐓🐓
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Сергей Орлов
Терещенко, похоже, в школу даже не ходил.
+3
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sled
Ответ Iuasamotu
Этнический украинец Терешенко прикинулся русским валенком и спрашивает, что такое Украина. Боже до чего людей довели, что они даже родного отца с дедом и прадедом забыли. А ведь это пятая заповедь... Кошмар, просто, ибо про "заднеприводных" в заповедях ничего не говорится, а вот почитать предков, настоятельно рекомендуется.
Может они над ним так в детстве издевались(
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Конан Варвар
судя по комментам тут одни пидеры хохлопитеки! вопрос чей же это ресурс? а да ещё и комменты трут со страшной силой!
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-2
-2
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Atsuktuvas
Американцы - молодцы? Я что-то пропустил из новых методичек? Теперь мы приводим их как положительный пример?
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Вадим Атаулин
... с политикой
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United
"Мне просто запретили говорить жёстче". А кто запретил, твой хозяин? )) Заткнул твой ротик чем то?
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kvint(ksk)
Украина, судя по твоей фамилии- это историческая родина твоих предков, Иван не помнящий родства
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selso99
Он тафгай, или в хоккее отменили шлемы и часто навесы шайбой головой замыкал??
Вот хорошо бы в МОК прочли все эти высказывания наших отбитых бывших спортсменов ( Терещенко, Карякин, Тихонов, Васильев, Журова и т.д) и выпустили бы релиз, сославшись на эти цитаты: мы видим, что России это не нужно, у нее другой путь, спасибо за внимание и исключили вообще.
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Sinjak13
Вот она свобода слова: "мне просто запретили говорить жёстко"
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Семен Яковлев
Красава! Мужик,не то что тот красава который не мужик!
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Рагнар Лодброк
Сказочный Терещенко и зачем его только выпустили .
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Homelender_666
Путриотично
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Arty K.
Тяжёлый случай, так и запишем
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Mypta3uh23
Это уже фашизм или еще нет?
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Mechel**
А ты клинический идиот
+14
-1
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KSA1985
Ну всё правильно он сказал. Заднеприводные. Вам любой психиатр скажет, что заднеприводный -это диагноз. И как люди с таким диагнозом принимают решения. Должно быть наоборот, за них должны принимать решения врачи
+3
-9
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Maxim Vasnechov
Ответ Iuasamotu
Этнический украинец Терешенко прикинулся русским валенком и спрашивает, что такое Украина. Боже до чего людей довели, что они даже родного отца с дедом и прадедом забыли. А ведь это пятая заповедь... Кошмар, просто, ибо про "заднеприводных" в заповедях ничего не говорится, а вот почитать предков, настоятельно рекомендуется.
Ты ещё Валю Стакан вспомни. Когда российские войска обстреливали её родной город, что она там втирала?
+22
-3
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Семён Саркисов
Леха-Леха
Отличный игрок, но и раньше у него прослеживались не самые здравые комментарии..
+12
-5
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Bartez1986
Неплохой конкурент у Терюшкова за звание самого отбитого спикера на Спортсе появился
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Олег Кузнецов
Ответ Ромарио Агро
Голову видно сильно ему отбили...
Терещенко похоже в одной палате с Тихоновым лежал.
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Iuasamotu
Этнический украинец Терешенко прикинулся русским валенком и спрашивает, что такое Украина. Боже до чего людей довели, что они даже родного отца с дедом и прадедом забыли. А ведь это пятая заповедь... Кошмар, просто, ибо про "заднеприводных" в заповедях ничего не говорится, а вот почитать предков, настоятельно рекомендуется.
+46
-10
+36
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стрёмный сайт
Уууу-у, как всё запущено, Алексей....
+5
-3
+2
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