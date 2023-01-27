Член совета ИИХФ Райндль: «Овечкин – машина! Даже по телевизору можно понять, что он кайфует от игры. Это ключ к успеху»

Член совета поделился мнением о форварде «Вашингтона» .

В матче против «Питтсбурга» (3:2 Б) россиянин забил свой 32-й гол в сезоне.

«Овечкин – командный игрок. Он не только топовый нападающий, который зарабатывает очки. Поэтому он капитан « ». Он показывает себя с разных сторон.

Даже по телевизору можно понять, что он кайфует от игры. Это ключ к успеху. Счастлив, что в «Кэпиталс» есть такой игрок.

Он машина! Посмотрите, с какой страстью он выходит на лед. Пока он наслаждается игрой, для него нет конца карьеры», – сказал Франц Райндль.

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