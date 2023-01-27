Кросби разделил с Микитой 15-е место по очкам в истории НХЛ – у обоих по 1467. У Овечкина – 1464

Теги рейтинги Питтсбург Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Пол Коффи Стэн Микита Хоккей

Сидни Кросби разделил со Стэном Микитой 15-е место по очкам в истории НХЛ – по 1467.

Капитан «Питтсбурга» начал атаку, завершившуюся голом Брайана Раста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 Б). 

На его счету 1467 (540+927) баллов в 1156 играх. У Микиты – 1467 (541+926) очков в 1396 играх. 

На 17-м месте идет Александр Овечкин с 1464 (812+652) очками в 1324 матчах, на 14-м – Пол Коффи с 1531 (396+1135) баллом в 1409 играх. 

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22 комментария

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Splin
Ответ Ренат1988
вот не разбили бы связку Овечкин-Бигл-Крэббс уже бы и тут за Грецки гнался
Без шансов, какое там гнался бы
0
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Splin
Ответ Xell
А на 1месте кто Гретцки опять?))
Да он практически везде, первый🤣совести никакой🤣
+1
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Splin
Ответ kupezz
Смотришь на этот рекорд и думаешь, а точно ли в то время защита и вратари были))) Как? Как можно столько очков набрать? Это же реально космос какой-то)
Да просто мрак, одних передач больше чем у любого гол+пас. Были были, и вратари, и защита. 🤭🤭🤭
+2
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Кагов
Маня, надо до матча Звёзд прийти вровень, для престижа! Догоняй, ещё два матча, включи режим терминатора!
0
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Доржи Бордоев
Ответ Оскар Муравьев
Кросби он же моложе
Они стартовали в 1 сезон, боролись за приз лучшего новичка, так что практически все параллельно у них начиналось
0
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SlavaF.
Ответ See what
Жаль, что Стэн уже умер, а так просто бы не позволил Кросби себя обойти
Сиду на 240 матчей меньше понадобилось, чем Миките, а ведь Стэн был великолепным игроком.
+1
0
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Ренат1988
вот не разбили бы связку Овечкин-Бигл-Крэббс уже бы и тут за Грецки гнался
+1
-1
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Оскар Муравьев
Ответ Ryan T.
Ну конечно тяжело загадывать на 12-13 лет вперёд. Пока они более-менее выдерживают график КросОви, а что будет потом... Макдэвид даже круче сейчас прёт. У него уже под 800 очков в 26 лет. Если сохранит здоровье, ну и ещё много-много факторов - то минимум 1900 может выбить.
МАК реально может на 2000 очей замахнуться
+1
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Оскар Муравьев
Ответ Zomourning33
Вот уже эта парочка и топ 15 догнала. Интересно, докуда они дойдут и будут ли по завершении карьеры находится рядом друг с другом в таблице лучших бомбардиров в истории?
В топ 10 точно будут и выкинут оттуда эспозито
0
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Ryan T.
Ответ Den_94
Сдаётся мне, в этом контексте вместе с уловным Мэттьюсом с тем же успехом и условный Фесенко может быть
Ну конечно тяжело загадывать на 12-13 лет вперёд.
Пока они более-менее выдерживают график КросОви, а что будет потом...
Макдэвид даже круче сейчас прёт. У него уже под 800 очков в 26 лет. Если сохранит здоровье, ну и ещё много-много факторов - то минимум 1900 может выбить.
+1
0
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kupezz
Ответ corazón blanco
Да. Я думаю, что Уэйн поставил "вечный рекорд" - 2857 очков, просто что-то из области фантастики.
Смотришь на этот рекорд и думаешь, а точно ли в то время защита и вратари были))) Как? Как можно столько очков набрать? Это же реально космос какой-то)
+2
-3
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Den_94
Ответ Ryan T.
Хороший вопрос кстати. Вроде бы у Кросби 2 года запаса. Но думаю, учитывая разницу в здоровье у этих двоих, ещё неизвестно кто в итоге будет выше в исторической гонке бомбардиров. Но на данный момент примерно можно сказать, что Овечкин к 41 году (к моменту окончания текущего контракта) должен выбить плюс-минус 1650 очков. Сидни, если будет играть хотя бы до 38-39, должен набрать в районе 1750 очков. В любом случае на эту гонку интересно смотреть. Лет через 4-5 окончательно узнаем кто же будет выше. Но то, что оба будут в 10-ке - это 100%. Вопрос только в том выбьют ли их оттуда условные Макдэвид с Мэттьюсом.
Сдаётся мне, в этом контексте вместе с уловным Мэттьюсом с тем же успехом и условный Фесенко может быть
+1
0
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Ryan T.
Ответ Zomourning33
Вот уже эта парочка и топ 15 догнала. Интересно, докуда они дойдут и будут ли по завершении карьеры находится рядом друг с другом в таблице лучших бомбардиров в истории?
Хороший вопрос кстати. Вроде бы у Кросби 2 года запаса. Но думаю, учитывая разницу в здоровье у этих двоих, ещё неизвестно кто в итоге будет выше в исторической гонке бомбардиров.
Но на данный момент примерно можно сказать, что Овечкин к 41 году (к моменту окончания текущего контракта) должен выбить плюс-минус 1650 очков.
Сидни, если будет играть хотя бы до 38-39, должен набрать в районе 1750 очков.
В любом случае на эту гонку интересно смотреть. Лет через 4-5 окончательно узнаем кто же будет выше. Но то, что оба будут в 10-ке - это 100%. Вопрос только в том выбьют ли их оттуда условные Макдэвид с Мэттьюсом.
+7
0
+7
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TR31HK
Здоровья обоим, пока они вместе соревнуются, растут вместе в рейтинге!!!!
+2
0
+2
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Оскар Муравьев
Ответ Доржи Бордоев
Красиво идут бок о бок уже сколько лет. Даже уже не важно кто в итоге будет впереди. Оба великие.
Кросби он же моложе
+2
-3
-1
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corazón blanco
Ответ Xell
А на 1месте кто Гретцки опять?))
Да. Я думаю, что Уэйн поставил "вечный рекорд" - 2857 очков, просто что-то из области фантастики.
+3
-1
+2
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Pitts
Надо же было ТАК "встретиться"! На таком высоком уровне набрать одинаковое (одинаково крутое, я бы сказал) количество очков и разойтись всего на 1 гол и 1 пас!
+7
-1
+6
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Matador
Саше надо поднажать
+3
0
+3
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Xell
А на 1месте кто Гретцки опять?))
+2
-1
+1
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Zomourning33
Вот уже эта парочка и топ 15 догнала. Интересно, докуда они дойдут и будут ли по завершении карьеры находится рядом друг с другом в таблице лучших бомбардиров в истории?
+12
0
+12
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Доржи Бордоев
Красиво идут бок о бок уже сколько лет. Даже уже не важно кто в итоге будет впереди. Оба великие.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
See what
Жаль, что Стэн уже умер, а так просто бы не позволил Кросби себя обойти
0
-2
-2
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