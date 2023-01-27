Кросби разделил с Микитой 15-е место по очкам в истории НХЛ – у обоих по 1467. У Овечкина – 1464

разделил со 15-е место по очкам в истории НХЛ – по 1467.

Капитан « » начал атаку, завершившуюся голом Брайана Раста в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (2:3 Б).

На его счету 1467 (540+927) баллов в 1156 играх. У Микиты – 1467 (541+926) очков в 1396 играх.

На 17-м месте идет с 1464 (812+652) очками в 1324 матчах, на 14-м – Пол Коффи с 1531 (396+1135) баллом в 1409 играх.