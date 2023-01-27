Кросби разделил с Микитой 15-е место по очкам в истории НХЛ – у обоих по 1467. У Овечкина – 1464
Сидни Кросби разделил со Стэном Микитой 15-е место по очкам в истории НХЛ – по 1467.
Капитан «Питтсбурга» начал атаку, завершившуюся голом Брайана Раста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 Б).
На его счету 1467 (540+927) баллов в 1156 играх. У Микиты – 1467 (541+926) очков в 1396 играх.
На 17-м месте идет Александр Овечкин с 1464 (812+652) очками в 1324 матчах, на 14-м – Пол Коффи с 1531 (396+1135) баллом в 1409 играх.
Пока они более-менее выдерживают график КросОви, а что будет потом...
Макдэвид даже круче сейчас прёт. У него уже под 800 очков в 26 лет. Если сохранит здоровье, ну и ещё много-много факторов - то минимум 1900 может выбить.
Но на данный момент примерно можно сказать, что Овечкин к 41 году (к моменту окончания текущего контракта) должен выбить плюс-минус 1650 очков.
Сидни, если будет играть хотя бы до 38-39, должен набрать в районе 1750 очков.
В любом случае на эту гонку интересно смотреть. Лет через 4-5 окончательно узнаем кто же будет выше. Но то, что оба будут в 10-ке - это 100%. Вопрос только в том выбьют ли их оттуда условные Макдэвид с Мэттьюсом.