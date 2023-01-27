Овечкин против «Питтсбурга»: 2-й подряд матч с голом, 7 бросков и 2 силовых приема за 21:05 при 5:32 в большинстве
Александр Овечкин нанес 7 бросков в створ в матче с «Питтсбургом».
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу во 2-й игре подряд. «Кэпиталс» обыграли «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Сегодня Овечкин (21:05, 5:32 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 7 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Буллит в серии не исполнял.
На его счету стало 54 (32+22) очка в 50 матчах текущего сезона при полезности «+1».
Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы
У Халла чуть за 900 перевалило с 6 сезонами в более днищенской вха, в НХЛ бы столько не осилил
А как только отошел, так сразу и передача и гол....
Ну а так да, очень мало двигается.