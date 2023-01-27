Овечкин против «Питтсбурга»: 2-й подряд матч с голом, 7 бросков и 2 силовых приема за 21:05 при 5:32 в большинстве

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин нанес 7 бросков в створ в матче с «Питтсбургом».

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу во 2-й игре подряд. «Кэпиталс» обыграли «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Сегодня Овечкин (21:05, 5:32 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 7 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Буллит в серии не исполнял. 

На его счету стало 54 (32+22) очка в 50 матчах текущего сезона при полезности «+1». 

Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы

29 комментариев

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Splin
Ответ Карпесов
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
Думаю Босси, если бы не сломался
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Jurijs isajevs
Ответ Карпесов
ты играл там? откуда знаешь?
Нет, конечно. Но,просто, логично предположить,что уровень остальных игроков был ниже. Ну, не всю же НХЛ они перетащили к себе в ВХА. Там играли те,кто не нашёл себе место в НХЛ/ кроме перешедших, конечно/. Да и кончина ВХА о чём-то говорит.
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Карпесов
и да, всем сомневающимся добавлю, что никто не знает, сколько бы забивал Бобби, играю в те годы в НХЛ, а не ВХА. очевидно одно, что немало, но может и больше, чем в итоге получилось в ВХА, с учетом разного уровня мотивации.
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Карпесов
Ответ Jurijs isajevs
ВХА не уровень НХЛ, там полегче было забивать.
ты играл там? откуда знаешь?
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Карпесов
Ответ nnp165
Мог. Он, Босси и Лемье потенциал на это имели.
ну очень не нравится эта точка зрения кому-то - кучке безмолвных овощей, кидающихся на все красное после мамкиной сиськи.
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Карпесов
Ответ Рамиль Кизимов
Ага, и Овечкин был бы уже лучшим спайпером, если бы не локауты и пандемия... У Халла чуть за 900 перевалило с 6 сезонами в более днищенской вха, в НХЛ бы столько не осилил
почему же?
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Карпесов
Ответ Вадим Скорин
Повторю как всегда. Не важно, что могло быть. Сейчас мы имеем вот эти результаты и цифры. Но Бобби Халл, Великий хоккеист, это да.
великий снайпер
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Вадим Скорин
Ответ Карпесов
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
Повторю как всегда. Не важно, что могло быть. Сейчас мы имеем вот эти результаты и цифры. Но Бобби Халл, Великий хоккеист, это да.
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Вадим Скорин
Ответ Оскар Муравьев
Вха не считается
Да, не считается. Обратите внимание, я привожу результат Бобби Халла, как ориентир 37 летнего хоккеиста, Овечкину сейчас 37 лет.
+1
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Jurijs isajevs
ВХА не уровень НХЛ, там полегче было забивать.
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Рамиль Кизимов
Ответ Карпесов
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
Ага, и Овечкин был бы уже лучшим спайпером, если бы не локауты и пандемия...
У Халла чуть за 900 перевалило с 6 сезонами в более днищенской вха, в НХЛ бы столько не осилил
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Светлов
Ответ NACfoRekcuF
Запоротые Строумом пасы.
Так это был Строум
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Светлов
Ответ Макс
Мог и больше забивать, подвела реализация. Ну а так да, очень мало двигается.
Каждый может, но не каждый забивает.
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Светлов
Молодец.
+1
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Оскар Муравьев
Ответ Карпесов
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
Хоу тоже мог бы быть
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Оскар Муравьев
Ответ Вадим Скорин
Среди 37 - ми летних Овечкин на пятом месте 32 шайбы, до Джонни Бьюсика (первый) ещё 8 шайб. До рекордного полтинника 18, стоит добавить, что в свои 37 лет Бобби Халл забил 53 шайбы (играя за " Виннипег", в ВХА) достойный ориентир.
Вха не считается
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Оскар Муравьев
Ответ Вадим Скорин
Среди 37 - ми летних Овечкин на пятом месте 32 шайбы, до Джонни Бьюсика (первый) ещё 8 шайб. До рекордного полтинника 18, стоит добавить, что в свои 37 лет Бобби Халл забил 53 шайбы (играя за " Виннипег", в ВХА) достойный ориентир.
У шэнахана 42 шайбы в 37 лет
+1
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Deathspell Omega
Ответ vinnypooh86
очень показательный момент розыгрыша большинства,когда забивал ОВИ,двигались все,кроме него,он в офисе курил. Такая тактика помогает Вашингтону по сезону,но в плей-офф провал за провалом,потому что там играют по Овечкину конкретно,если его выключают,Вашингтон мёртв
Он при этом при себе держал защитника "Пингвинз", который не отходил от него.
А как только отошел, так сразу и передача и гол....
+16
-2
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Макс
Мог и больше забивать, подвела реализация.
Ну а так да, очень мало двигается.
+1
-1
0
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vinnypooh86
Комментарий скрыт
+2
-15
-13
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Esson
Ответ Иван Никитенко
Как Овечкину живётся в США,когда наши парни умирают на Украину сражаясь с этой подлой США за наше настоящее и будущее.Или где то нам врут.Где правда??
Тебе на Украине какая разница где играет Овечкин?
+31
-2
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Иван Никитенко
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+1
-25
-24
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nnp165
Ответ Карпесов
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
Мог. Он, Босси и Лемье потенциал на это имели.
+3
0
+3
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NACfoRekcuF
Ответ VintDV
Честно сказать, кроме гола, в этом матче особо ничего не сделал...
Запоротые Строумом пасы.
+18
0
+18
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Карпесов
Ответ Вадим Скорин
Среди 37 - ми летних Овечкин на пятом месте 32 шайбы, до Джонни Бьюсика (первый) ещё 8 шайб. До рекордного полтинника 18, стоит добавить, что в свои 37 лет Бобби Халл забил 53 шайбы (играя за " Виннипег", в ВХА) достойный ориентир.
Бобби был бы лучшим снайпером НХЛ, если бы играл там всю карьеру.
+3
-10
-7
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