Николишин о Кэссиди: «Он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист»

считает Брюса Кэссиди завистливым и нечестным тренером.

«Бостон» уволил специалиста в июне 2022 года. Через неделю он возглавил « ».

«Я с ним пересекался, поэтому могу сказать, что он за человек. Считаю, что он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист. А в « » мужички играют.

Команда сильно устала от его подхода. Он мне чем-то напоминает Рона Уилсона, который был шикарным тренером. Более подкованного тактически специалиста я не встречал. Но как человек он был чудак на букву м», – сказал бывший нападающий «Вашингтона».