Николишин о Кэссиди: «Он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист»

Теги Бостон Андрей Николишин Рон Уилсон Вегас Брюс Кэссиди Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Николишин считает Брюса Кэссиди завистливым и нечестным тренером.

«Бостон» уволил специалиста в июне 2022 года. Через неделю он возглавил «Вегас».

«Я с ним пересекался, поэтому могу сказать, что он за человек. Считаю, что он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист. А в «Бостоне» мужички играют.

Команда сильно устала от его подхода. Он мне чем-то напоминает Рона Уилсона, который был шикарным тренером. Более подкованного тактически специалиста я не встречал. Но как человек он был чудак на букву м», – сказал бывший нападающий «Вашингтона».

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1 комментарий

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Serge Vendino
Кэссиди даже внешне неприятный
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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