Форвард «Аризоны» Келлер сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Вегасом»
Форвард «Аризоны» Клейтон Келлер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом».
24-летний американец забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Голден Найтс» (4:1).
На его счету стало 41 (18+23) очко в 47 играх сезона.
Хет-трик стал для Келлера вторым в лиге. Первый тоже был в этом сезоне – в матче против «Филадельфии» (5:4 ОТ) в декабре прошлого года.
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