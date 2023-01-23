Форвард «Аризоны» Келлер сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Вегасом»

Теги Аризона НХЛ Вегас Клейтон Келлер Хоккей

Форвард «Аризоны» Клейтон Келлер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом».

24-летний американец забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Голден Найтс» (4:1).

На его счету стало 41 (18+23) очко в 47 играх сезона.

Хет-трик стал для Келлера вторым в лиге. Первый тоже был в этом сезоне – в матче против «Филадельфии» (5:4 ОТ) в декабре прошлого года. 

«Койотис» выступали в новой альтернативной форме «Ночь в пустыне». 

1 комментарий

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Никита Алексеевич
Единственное светлое пятно в аризоне,хотя еще чикран
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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