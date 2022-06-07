«Бостон» уволил главного тренера Кэссиди. Он работал с клубом с 2017 года

уволил главного тренера Брюса Кэссиди.

Он возглавлял «Брюинс» с февраля 2017 года. В 2019 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Сент-Луису» (3-4).

В этом году «Бостон» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4).

57-летний специалист провел в системе клуба в общей сложности 14 сезонов. C 2008 года он работал в штабе «Провиденса» – фарм-клуба «Бостона» в АХЛ (ассистентом, а позже главным тренером).

«Сегодня я сообщил Брюсу Кэссиди, что решил поменять тренера. После 14 лет работы с Брюсом было чрезвычайно трудно принять такое решение.

Я хочу поблагодарить его за работу и те успехи, которых команда добилась при нем. Потратив некоторое время на то, чтобы полностью все взвесить, я почувствовал, что наша команда выиграет от нового голоса», – сказал генеральный менеджер клуба .

«Я полностью уверен в том, что Дон проведет тщательный поиск лучшего кандидата, который поможет нашей команде полностью раскрыть свой потенциал», – сказал президент «Бостона» .