Игроки НХЛ будут поражать мишени на пляже с целью замочить соперников и играть в смесь хоккея и гольфа в конкурсах на Матче звезд во Флориде

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Стали известны конкурсы мастерства, которые пройдут на Матче звезд НХЛ во Флориде.

На этот раз будут представлены три новых конкурса.

Splash Shot – конкурс пройдет на пляже города Форт-Лодердейл. В нем примут участие восемь игроков, разделенных на четыре команды по два человека. Участники должны поразить все мишени до того, как сделать мокрыми своих соперников. Победит тот, кто замочит своего соперника первым.

Pitch ‘n Puck – смесь хоккея и гольфа. В игре принимают участие шесть человек. Участникам нужно загнать шайбу/мяч в лунку, чередуя хоккейные броски и удары из гольфа. Побеждает тот, кто сделает это за наименьшее количество ударов. В случае ничьи победитель определяется по самому дальнему удару.

Tendy Tandem – восемь вратарей будут работать в парах. Один из голкиперов бросает по воротам с заданных точек, а другой – отражает броски. Начинает игру бросающий вратарь. Если он попадает в открытую область – получает 3 очка, просто в створ – 2 очка, если шайба проходит мимо ворот – 0 очков.

Дальше в игру вступает второй голкипер. В зависимости от очков, набранных его партнером на предыдущем этапе, ему будут противостоять один, два или три полевых игрока. Вратарь должен отражать их атаки, пока не кончатся шайбы. Побеждает тандем, набравший больше очков.

Помимо новых конкурсов пройдут и уже привычные состязания: забег на скорость, броски на силу, броски на точность и лучший буллит. Победитель каждого из них заработает 30 000 долларов.

Конкурсы мастерства пройдут 3 февраля на FLA Live Arena в Санрайзе, Флорида.

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17 комментариев

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Wff
Ответ Zomourning33
У кого что болит.
НХЛ бредит? Или спортс бредит..
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Deathspell Omega
Хорошо Манта из "Вашингтон Кэпиталз" не участвует, так бы конкурс можно было назвать "Намочи Манту"....
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Карпесов
Ответ Беговой тренажер
Комментарий удален
И не хотят
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Zomourning33
Ответ Alexander Prokofyev
Главное, чтобы в радужных свитерах мочили
У кого что болит.
0
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Евгений Мешков
а почему бы им не поделить команды на республиканцев и демократов?) думаю немало лузлов мы бы получили только на стадии обсуждения такой идеи))
+7
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Bakun
Умеют американцы устраивать шоу
0
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Алексей Челюканов
"Гомосексуализм, лесбиянство - это всё не извращения. На самом деле существует только два настоящих извращения. Хоккей на траве и [зачеркнуто]балет на льду[/зачеркнуто] Матч Всех Звезд НХЛ". © Фаина Георгиевна Раневская с корректурой по состоянию на сегодняшний день.
+4
-1
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BuTaJIbKa
всё пытаются оживить матчи.. но после формата Америка против Европы ничего интересного как не было, так и нет
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-1
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Roman Roman
бег в мешках будет?
+9
0
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Mikl_5555
симонян переводила??
0
-3
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Radik_2.0
Замочить 🤣
0
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Alexander Prokofyev
Главное, чтобы в радужных свитерах мочили
0
-4
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Alexander Prokofyev
Замочить? Это игра такая в воде?
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заляпут
Комментарий скрыт
0
-11
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Stanley Cup
От слова "замочить" мне аж поплохело
+6
0
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Неоновый Демон
Какая то дичь
+7
-2
+5
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Пользователь заблокирован
Ответ Under
Переводили гугл транслейтом?
Комментарий удален
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Under
Переводили гугл транслейтом?
+34
-2
+32
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