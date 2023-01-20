Леонид Вайсфельд: «Капризов более разносторонний игрок, чем Овечкин. Он не является ярко выраженным снайпером»

Теги Миннесота Леонид Вайсфельд Александр Овечкин НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре Кирилла Капризова.

Форвард «Миннесоты» забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.

«Капризов, безусловно, молодец. Он талантливый игрок. С моей точки зрения, такой результат говорит о том, что Кирилл близок к тому, чтобы стать суперзвездой. Каковы его дальнейшие перспективы? Играть и радовать болельщиков. Может быть, побьет еще какой-нибудь рекорд «Миннесоты». 

А вот до возможного рекорда Овечкина ему будет сложно дотянуться, потому что он позже Александра приехал в лигу. Овечкин дебютировал в НХЛ в 20 лет, а Кирилл – в 23. Капризов не является ярко выраженным снайпером. Это более разносторонний игрок, чем Овечкин», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков

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