Леонид Вайсфельд: «Капризов более разносторонний игрок, чем Овечкин. Он не является ярко выраженным снайпером»

поделился мнением об игре .

Форвард «Миннесоты» забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.

«Капризов, безусловно, молодец. Он талантливый игрок. С моей точки зрения, такой результат говорит о том, что Кирилл близок к тому, чтобы стать суперзвездой. Каковы его дальнейшие перспективы? Играть и радовать болельщиков. Может быть, побьет еще какой-нибудь рекорд «Миннесоты».

А вот до возможного рекорда Овечкина ему будет сложно дотянуться, потому что он позже Александра приехал в лигу. Овечкин дебютировал в НХЛ в 20 лет, а Кирилл – в 23. Капризов не является ярко выраженным снайпером. Это более разносторонний игрок, чем Овечкин», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков