«Посмотрите, что Месси творит. А Овечкин с Дацюком поставили хоккей на уровень Ван Гога и Дали». Балмочных о творчестве в спорте

Экс-форвард «Анахайма» сравнил спорт с искусством.

– Вы в 15 лет дебютировали за ХК « » в профессиональном хоккее. Готовы были к взрослому уровню?

– Абсолютно нет. Даже не смогу передать полностью эмоции от первого матча во взрослом хоккее. Была сплошная паника и страх. Был очень растерян. Но в команде находились опытные ребята, которые подсказывали и помогали.

– Быстро избавились от страха?

– Не избавился, страх всегда был. Но не из-за того, что боялся сделать что-то не так или сыграть неправильно. Было страшно, что хоккей перестанет нравиться. Ведь я занимался спортом, чтобы получать удовольствие.

Про меня говорят, что я не состоялся, не раскрылся до конца. Вошел в топ-5 самых нераскрывшихся молодых хоккеистов России. Но для себя я полностью раскрылся. Есть, конечно, определенные факторы, из-за которых карьера сложилась не совсем так, как хотелось бы.

Например, из-за очень больших физических и эмоциональных нагрузок, а также проблем со здоровьем: у меня же была операция на сердце в 17 лет. Это тоже очень сильно повлияло. Были периоды, когда попадаешь в функциональную яму – и начинаются сбои сердечного ритма. Это было, но просто никогда об этом никому не говорил. Возможно, из-за этого чуть-чуть сам себя берег.

Но с возрастом все пришло в норму, и функционально всегда был готов на 100 процентов. Кроме того, я играл в хоккей, который мне нравился.

– Отношение к хоккею как к хобби не совсем типично для российских игроков…

– Здесь нельзя идти по стандартам, нужно включать фантазию, воображение. Как у художника, каждая игра – это картина.

Такая творческая работа в любом виде спорта. Посмотрите, что в футболе творит Месси.

Также и наши ребята в … Игра Капризова – это искусство, а про вообще не говорю. Они с поставили хоккей на уровень Ван Гога и Сальвадора Дали. Это искусство, которое уйдет в следующий век.

Овечкин станет легендарным, как , а может, даже круче, – сказал Балмочных.