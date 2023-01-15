«Посмотрите, что Месси творит. А Овечкин с Дацюком поставили хоккей на уровень Ван Гога и Дали». Балмочных о творчестве в спорте
Экс-форвард «Анахайма» Максим Балмочных сравнил спорт с искусством.
– Вы в 15 лет дебютировали за ХК «Липецк» в профессиональном хоккее. Готовы были к взрослому уровню?
– Абсолютно нет. Даже не смогу передать полностью эмоции от первого матча во взрослом хоккее. Была сплошная паника и страх. Был очень растерян. Но в команде находились опытные ребята, которые подсказывали и помогали.
– Быстро избавились от страха?
– Не избавился, страх всегда был. Но не из-за того, что боялся сделать что-то не так или сыграть неправильно. Было страшно, что хоккей перестанет нравиться. Ведь я занимался спортом, чтобы получать удовольствие.
Про меня говорят, что я не состоялся, не раскрылся до конца. Вошел в топ-5 самых нераскрывшихся молодых хоккеистов России. Но для себя я полностью раскрылся. Есть, конечно, определенные факторы, из-за которых карьера сложилась не совсем так, как хотелось бы.
Например, из-за очень больших физических и эмоциональных нагрузок, а также проблем со здоровьем: у меня же была операция на сердце в 17 лет. Это тоже очень сильно повлияло. Были периоды, когда попадаешь в функциональную яму – и начинаются сбои сердечного ритма. Это было, но просто никогда об этом никому не говорил. Возможно, из-за этого чуть-чуть сам себя берег.
Но с возрастом все пришло в норму, и функционально всегда был готов на 100 процентов. Кроме того, я играл в хоккей, который мне нравился.
– Отношение к хоккею как к хобби не совсем типично для российских игроков…
– Здесь нельзя идти по стандартам, нужно включать фантазию, воображение. Как у художника, каждая игра – это картина.
Такая творческая работа в любом виде спорта. Посмотрите, что в футболе творит Месси.
Также и наши ребята в НХЛ… Игра Капризова – это искусство, а про Александра Овечкина вообще не говорю. Они с Дацюком поставили хоккей на уровень Ван Гога и Сальвадора Дали. Это искусство, которое уйдет в следующий век.
Овечкин станет легендарным, как Гретцки, а может, даже круче, – сказал Балмочных.
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