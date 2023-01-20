Терещенко о том, мог бы Капризов достичь результатов Овечкина: «Предпосылки есть. Он снайпер, бомбардир, большой игрок»

поделился мнением о форварде «Миннесоты» .

«Капризов – снайпер, бомбардир, большой игрок. Мог бы он когда-то достичь результатов ? Сложный вопрос. Чтобы все было хорошо, здесь должно сложиться много вещей, в том числе здоровье.

К сожалению, не все от тебя зависит. Конечно, в большей степени от тебя – как за собой следишь, что делаешь для этого. Но и травмы всегда могут помешать дальнейшей карьере. Очень важно избежать тяжелых травм.

При этом все предпосылки у Капризова есть. Это демонстрировала и его работа в России. Все в его руках и силах. Думаю, все должно быть хорошо», – сказал трехкратный чемпион мира.