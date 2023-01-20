Терещенко о том, мог бы Капризов достичь результатов Овечкина: «Предпосылки есть. Он снайпер, бомбардир, большой игрок»

Теги Миннесота Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.

«Капризов – снайпер, бомбардир, большой игрок. Мог бы он когда-то достичь результатов Овечкина? Сложный вопрос. Чтобы все было хорошо, здесь должно сложиться много вещей, в том числе здоровье.

К сожалению, не все от тебя зависит. Конечно, в большей степени от тебя – как за собой следишь, что делаешь для этого. Но и травмы всегда могут помешать дальнейшей карьере. Очень важно избежать тяжелых травм.

При этом все предпосылки у Капризова есть. Это демонстрировала и его работа в России. Все в его руках и силах. Думаю, все должно быть хорошо», – сказал трехкратный чемпион мира.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Поздно дебютировал и непонятно, сколько продлится прайм. Но зажёг однозначно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий