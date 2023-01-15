Капризов сделал передачу в матче с «Аризоной». У него 52 очка в 42 играх

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Аризоной» (2:1).

Россиянин набрал очки (2+2) в третьей игре подряд.

Всего в 42 матчах текущего чемпионата на его счету 52 (25+27) балла.

Сегодня за 17:49 (1:54 – в большинстве) у Капризова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, полезность – «0».