Капризов сделал передачу в матче с «Аризоной». У него 52 очка в 42 играх

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче с «Аризоной» (2:1).

Россиянин набрал очки (2+2) в третьей игре подряд.

Всего в 42 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 52 (25+27) балла.

Сегодня за 17:49 (1:54 – в большинстве) у Капризова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, полезность – «0».

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3 комментария

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Tigris
+ отменённая шайба у Капризова в 3 периоде
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Molzahn
Ответ Кино Музыка
Блин, как же сложно набирать очки в такой команде..
Блин,
как же сложно тебе плюсики набирать - уже все хоккейные новости загажены твоими «измышлениями» вдоль и поперёк…

Кстати, по-настоящему умного и информативного не попадалось ни одного.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Блин, как же сложно набирать очки в такой команде..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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