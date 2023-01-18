Нечай о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Каждый заслуживает любить. Даже Боб Марли про это пел. Очень жаль, что у многих это вызывает злость»

Популярный футбольный блогер Артем Нечаев, который сейчас проживает в Барселоне, прокомментировал слова Андрея Сибсканы об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.

Капитан «Амкала» поддержал защитника «Филадельфии», сказав, что он «показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений».

«Если что не осуждаю Сиба, пусть он думает, как хочет.

Тут смысл в слове «one love». Любовь – это то, что может испытывать каждый человек. Это то, что нас отличает от животных и что нас всех объединяет.

Ты можешь любить свою семью, можешь любить собаку, свой компьютер, мотоцикл. Каждый заслуживает любить и это не осуждается. Даже Боб Марли про это пел.

Очень жаль, что у многих это вызывает злость», – написал Нечай.

Ранее Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».