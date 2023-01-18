Нечай о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Каждый заслуживает любить. Даже Боб Марли про это пел. Очень жаль, что у многих это вызывает злость»

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Амкал Нечай Андрей Сибскана контент Winline Медиалига Медиафутбол

Популярный футбольный блогер Артем Нечаев, который сейчас проживает в Барселоне, прокомментировал слова Андрея Сибсканы об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.

Капитан «Амкала» поддержал защитника «Филадельфии», сказав, что он «показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений».

«Если что не осуждаю Сиба, пусть он думает, как хочет.

Тут смысл в слове «one love». Любовь – это то, что может испытывать каждый человек. Это то, что нас отличает от животных и что нас всех объединяет. 

Ты можешь любить свою семью, можешь любить собаку, свой компьютер, мотоцикл. Каждый заслуживает любить и это не осуждается. Даже Боб Марли про это пел.

Очень жаль, что у многих это вызывает злость», – написал Нечай.

Ранее Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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6 комментариев

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NoWar
Ответ Bartez1986
Пусть любят. Пропагандировать зачем?
Что плохого в пропаганде любви? Пропагандировать убийство людей лучше?
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e1ther - e1ther
Ответ Pertinax Gandi
Может быть он друг Алексея Панина?
Кстати,да,и тоже в Испании)
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Pertinax Gandi
Ответ e1ther - e1ther
Страшно подумать ,зачем он сюда любовь к собаке приплёл...
Может быть он друг Алексея Панина?
+1
0
+1
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Cruel Snake
Как будто с луны упал. В какой стране то живёшь? Сейчас на данный момент, если так посмотреть на реакцию общества, у нас «нейтральное» восприятие. Ну есть и есть такие. Не надо обострять. Одежда, символика, за руку в общественных местах. Тогда будет злость и не только
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Пусть любят. Пропагандировать зачем?
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-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Страшно подумать ,зачем он сюда любовь к собаке приплёл...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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