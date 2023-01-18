Крикунов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Еще 2,5 года ему надо. Александр играет хорошо в 37 лет, вернулся на свой уровень»

сказал, когда Александр Овечкин обгонит по голам в НХЛ.

«За Александром Овечкиным в НХЛ, конечно, слежу. Я думаю, что за два года побьет рекорд Уэйна Гретцки – этот сезон и еще плюс два. Получается, два с половиной года ему понадобится.

Он играет хорошо в 37 лет. Александр смог вернуться на свой уровень: забивает шайбы и очки набирает. Овечкин есть Овечкин!» – сказал заслуженный тренер России.

Российский форвард « » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На его счету 810 голов, у Гретцки – 894 шайбы.

810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!