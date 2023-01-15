Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы

Капитан « » забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (1:3, идет 2-й период).

Россиянин забил 810-й гол в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

Всего в 1319 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1459 (810+649) очков.

В 45 матчах текущего сезона нападающий набрал 49 (30+19) баллов.