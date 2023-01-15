Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (1:3, идет 2-й период).

Россиянин забил 810-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Всего в 1319 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1459 (810+649) очков.

В 45 матчах текущего сезона нападающий набрал 49 (30+19) баллов.

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18 комментариев

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Osik92
Ови идет к тому чтобы стать самым забивным игроком после 30 лет)))
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Новый Орлеан
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
У Сани 400 дома(пока) и 410 в гостях! Только он и Гретцки забивали не менее 400 дома и в гостях! Ещё один рекорд!
500 бы накинуть. Хоть дома, хоть в гостях.
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Новый Орлеан
Ответ HoratioH
Все играют на овечкина, и это вредит команде. Вашингтон теперь постоянно сливать стал и игра блеклая
У вас уже интернет появился?
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Новый Орлеан
Ответ Osik92
Забавно но теперь у Ови рекорды по количеству сезонов с 50 40 и 30 голами пусть и в соавторстве.. Но он такой один.
Надо в соло выходить. А по сему - продолжать увеличивать свой лицевой счёт.
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Джульетта Джульетта
17 сезонов с 30+ голами
30 шайб в 37-м возрасте
41 шайба, забитая без ассистентов
49 очков в 37-м возрасте
80 шайб после 36 лет
104 шайбы после 35 лет
131 шайба в январе
139 очков после 36 лет
141 шайба, сравнявшие счет
161 разница между шайбами и пасами
175 шайб в субботу
222 шайбы в 1-ом периоде
249 шайб дома в = составах
335 шайб после 30 лет
400 шайб дома
451 очко дома в = составах
511 шайб в = составах
611 матчей забивал
756 очков дома
810 шайб забил
882 шайбы по ∑ РС+КС
908 очков в = составах
1459 очков набрал
1600 очков по ∑ РС+КС
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Вячеслав Пустохин
Ещё 15, а если всё ОК будет и 20, должен до конца регулярки забивать. Тогда 70 (или 65) останется. Всё в его руках.
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Gena Verdel
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
У Сани 400 дома(пока) и 410 в гостях! Только он и Гретцки забивали не менее 400 дома и в гостях! Ещё один рекорд!
Вот это да, вот это да, вот это ничего себе
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ni
Отличное большинство, хоть и не везёт!
Бэкс в порядке в полном!
+1
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
У Сани 400 дома(пока) и 410 в гостях! Только он и Гретцки забивали не менее 400 дома и в гостях! Ещё один рекорд!
+3
-2
+1
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HoratioH
Все играют на овечкина, и это вредит команде. Вашингтон теперь постоянно сливать стал и игра блеклая
+2
-4
-2
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Osik92
Забавно но теперь у Ови рекорды по количеству сезонов с 50 40 и 30 голами пусть и в соавторстве.. Но он такой один.
+2
-2
0
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Анатолий Ярына
Молодец, Александр!.. Давай ещё!.. Привет из Кишинёва!..
+2
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Potors
Ответ Babyboy
Дух, выходи чуть позже) может ещё что будет
Дух теперь уже никогда не пишет до конца матча)
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Potors
Есть 17й сезон с тридцаткой!!!
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luxorio.ru
50+ будет в сезоне, 100%
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Babyboy
Дух, выходи чуть позже) может ещё что будет
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Кино Музыка
Редкое чутье. Выкатился из ниоткуда.
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Willson MD
Есть очередной рекорд!!! Давай хет-трик, Саня
+3
-3
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