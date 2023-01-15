Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (1:3, идет 2-й период).
Россиянин забил 810-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Всего в 1319 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1459 (810+649) очков.
В 45 матчах текущего сезона нападающий набрал 49 (30+19) баллов.
30 шайб в 37-м возрасте
41 шайба, забитая без ассистентов
49 очков в 37-м возрасте
80 шайб после 36 лет
104 шайбы после 35 лет
131 шайба в январе
139 очков после 36 лет
141 шайба, сравнявшие счет
161 разница между шайбами и пасами
175 шайб в субботу
222 шайбы в 1-ом периоде
249 шайб дома в = составах
335 шайб после 30 лет
400 шайб дома
451 очко дома в = составах
511 шайб в = составах
611 матчей забивал
756 очков дома
810 шайб забил
882 шайбы по ∑ РС+КС
908 очков в = составах
1459 очков набрал
1600 очков по ∑ РС+КС
Бэкс в порядке в полном!