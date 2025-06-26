Плющев об уходе «Витязя» из КХЛ: «Тревожный звонок для «Салавата» и «Амура». Клубы со ставкой на легионеров должны начать волноваться»

Владимир Плющев оценил последствия ухода «Витязя» из КХЛ.

Ранее лига сообщила , что подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне.

– Владимир Анатольевич, какой урок мы должны извлечь из всей этой истории?

– Первый урок – для лиги. Мы находимся в сонном состоянии, не работаем на опережение, все время рубим хвосты.

В той же Барвихе все трубили о победах КХЛ – чтобы уже через месяц получить такую пощечину. Пора просыпаться! Как можно говорить о победах лиги, если на манеже все те же – и мы уже в конце сентября знаем, какие 16 клубов в марте выйдут в плей-офф?

– Урок номер два?

– Понятно, что история «Витязя » – специфическая, много нюансов. Но должны начать волноваться и другие клубы, которые мало думают о будущем и делают ставку на легионеров.

– Какие?

– Тревожный звонок – для «Салавата Юлаева », который за счет легионеров давал результат, но нынешним летом, судя по прессе, кардинально сократил свой бюджет.

Похожая ситуация – с «Амуром ». Там тоже сделали ставку на иностранцев, вбухали в них максимальные деньги – но, в отличие от Уфы, они даже не дали результата. Пришел новый губернатор – и легионеров погнали метлой, при этом клуб остался у разбитого корыта.

С таким отношением к развитию нашего хоккея рискуем получить новые «витязи». Кандидатов – немало, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о «Витязе»: «Можете представить, чтобы НХЛ списала в утиль «Нью-Джерси»? Мы взяли у них потолки, цепляемся за драфты, но полезное копирование почему-то не делаем»