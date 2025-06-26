Касатонов о Могильном в Зале славы: «Каменский должен быть следующим. Феноменальный игрок – достаточно посмотреть на его карьеру и статистику»

Алексей Касатонов оценил включение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

Экс-форвард «Баффало», «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Торонто» войдет в Зал славы в этом году.

«Думаю, что следующим хоккеистом, который окажется в Зале славы НХЛ, должен быть Валерий Каменский . Это человек, который по своим голам и таланту достоин там оказаться.

Феноменальный игрок. Достаточно просто посмотреть на его статистику, да и на всю карьеру, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .

Каменский – член «Тройного золотого клуба». В НХЛ форвард провел 703 матча с учетом плей-офф и набрал 561 (225+336) очко. Был включен в Зал славы ИИХФ в 2016 году.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!