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Тарасова о том, что Могильного называют предателем: «Не понимаю этих людей. Почему не радоваться, что русского человека включили в Зал славы?»

Татьяна Тарасова ответила на критику в адрес Александра Могильного.

Ранее экс-нападающий клубов НХЛ был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции.

Он уехал в США и подписал контракт с «Баффало», за что его обвиняли в предательстве.

«Кто как хочет: кто-то хочет радоваться, кто-то не хочет – пусть тогда не радуется. Это жизнь. Почему мы не должны радоваться, что русского человека, который играл там, – а он все равно русский – включили в Зал славы?

Он приобрел у нас мастерство, которое ему пригодилось. Я не понимаю этих людей, лично я рада!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Касатонов о Могильном в Зале славы: «Каменский должен быть следующим. Феноменальный игрок – достаточно посмотреть на его карьеру и статистику»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Могильный
logoНХЛ
Р-Спорт
logoТатьяна Тарасова
Зал хоккейной славы
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