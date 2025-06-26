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Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это вызов – доказать, что достоин места в составе. Интересно посотрудничать с Никитиным, получу неоценимый опыт»

Дмитрий Бучельников оценил переход из «Витязя» в ЦСКА.

21-летний форвард перешел в армейский клуб по ходу межсезонья. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 54 (15+39) очка за 65 игр в составе «Витязя».

– Можно сказать, делаете два шага вперед в карьере?

– Для меня это вызов. Сейчас передо мной стоит одна цель – доказать, что достоин места в составе. Все будет зависеть только от того, как буду работать.

Немаловажна и позиция Никитина, то, в какой роли он меня видит. А я счастлив присоединиться к армейцам. Думаю, справлюсь с данным вызовом.

– Нет опасений, что поначалу придется реже выходить на лед из-за высокой конкуренции?

– За это не переживаю вообще. На площадке все равны. В любом случае тренер будет выпускать сильнейших.

– Никитин возглавил армейцев уже после вашего перехода. Успели с ним поговорить?

– Да, сразу после его назначения созванивались, но детали беседы раскрывать не могу. Интересно посотрудничать с таким специалистом. Классно, когда появляется возможность поработать с тренером, который только что завоевал Кубок Гагарина и обладает самыми высокими амбициями.

Получу неоценимый опыт. Все будет отлично. Найдем общий язык, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Бучельников о Ротенберге: «Я играл под его руководством в СКА, ничего плохого сказать о нем не могу. Раз он не появился в «Витязе», значит, информация оказалась ложной. А может, что-то не срослось»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RT
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