Юниоры с драфта НХЛ-2025 о самых больших страхах: «Акулы», «Моя мама, когда злится», «Американские горки», «Пауки и змеи»
Юниоры, выходящие на драфт НХЛ, боятся пауков, змей и высоты.
Хоккеисты, выходящие на драфт в этом году, ответили на вопрос о своих главных страхах.
Портер Мартон: «Американские горки. Ненавижу их».
Кашон Эйтчесон: «У меня клаустрофобия. Боюсь маленьких помещений».
Линден Лакович: «Высота».
Роджер Маккуин: «Акулы. Это с отрывом мой самый большой страх».
Калеб Денуайе: «Моя мама, когда злится».
Джеймс Хэгенс: «Не выиграть Кубок Стэнли».
Несколько человек заявили, что боятся пауков. Еще один популярный страх – змеи. Чемпион мира среди юниоров-2025 Джексон Смит упомянул и пауков, и змей.
Процедура драфта НХЛ-2025 пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
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