высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

– Сейчас в очень много сюжетов, связанных с российскими хоккеистами: Кучеров, Панарин, Василевский, Малкин, Сергачев, Капризов… Какая история вам интереснее всего?

– Одного такого сюжета у меня нет. Все интересно в какой-то степени. Приятно видеть то, что наши ребята являются лидерами НХЛ, каждый в своей команде. Это радует.

– Главный сюжет связан с Александром Овечкиным, который охотится за рекордом по голам. Вам не надоела эта шумиха?

– Как она может надоесть? Это совершенно нормально. Ну сами представьте, это был вечный рекорд, а Овечкин к нему приближается. Это интересно всем.

– Обгонит?

– Спортсмены не любят загадывать, потому что есть много разных нюансов. Если будет все нормально, то у Овечкина очень большие шансы.

– Один эксперт в России сказал, что даже если Ови обгонит Гретцки, на масштаб и величие Уэйна это никак не повлияет. Вы согласны с этим?

– Их сложно сравнивать, это разные поколения. А у каждого поколения свой кумир. Гретцки и Овечкин – разные игроки, и тут кому что больше нравится.

Одни любят смотреть, как кто-то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов. И вы спросите его, кто лучший в истории НХЛ, он вам голкипера назовет. Так что у каждого свои кумиры, – сказал член Зала хоккейной славы.

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»