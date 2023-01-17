Павел Буре: «Гретцки и Овечкин – разные игроки, их сложно сравнивать. У каждого поколения свой кумир»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Павел Буре рекорды Матч ТВ Хоккей

Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

– Сейчас в НХЛ очень много сюжетов, связанных с российскими хоккеистами: Кучеров, Панарин, Василевский, Малкин, Сергачев, Капризов… Какая история вам интереснее всего?

– Одного такого сюжета у меня нет. Все интересно в какой-то степени. Приятно видеть то, что наши ребята являются лидерами НХЛ, каждый в своей команде. Это радует.

– Главный сюжет связан с Александром Овечкиным, который охотится за рекордом Уэйна Гретцки по голам. Вам не надоела эта шумиха?

– Как она может надоесть? Это совершенно нормально. Ну сами представьте, это был вечный рекорд, а Овечкин к нему приближается. Это интересно всем.

– Обгонит?

– Спортсмены не любят загадывать, потому что есть много разных нюансов. Если будет все нормально, то у Овечкина очень большие шансы.

– Один эксперт в России сказал, что даже если Ови обгонит Гретцки, на масштаб и величие Уэйна это никак не повлияет. Вы согласны с этим?

– Их сложно сравнивать, это разные поколения. А у каждого поколения свой кумир. Гретцки и Овечкин – разные игроки, и тут кому что больше нравится.

Одни любят смотреть, как кто-то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов. И вы спросите его, кто лучший в истории НХЛ, он вам голкипера назовет. Так что у каждого свои кумиры, – сказал член Зала хоккейной славы.

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

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8 комментариев

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murer
Ответ Eugn_eugn
Прикинул
теперь откинь )
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corazón blanco
Один эксперт в России сказал, что даже если Ови обгонит Гретцки, на масштаб и величие Уэйна это никак не повлияет - это явно говорил не эксперт. Величие Уэйна непоколебимо, как и величие Александра.
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TR31HK
Павел классный наш игрок из 90-х, наверное лучший наш в те гола передаёт хорошие пожелания нашей легенде 21 века!!!! Спасибо, поддерживаем и успеха Александру в великой гонке!!!!!!
+1
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+1
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Splin
Жаль что так и не сыграл с Уэйном, а 2 возможности было
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Splin
Разумно
+1
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Eugn_eugn
Ответ Антон
А кто-то без кумиров живёт, прикинь.
Прикинул
+6
0
+6
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Антон
А кто-то без кумиров живёт, прикинь.
+1
0
+1
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мистик
Буре прав
+2
0
+2
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