Агент Черных о слухах про Шабанова в «Филадельфии»: «Непорядочные агенты общаются с клубами без разрешения игрока – это мешает. Тщательно выбираем команду»
Ранее появилась информация, что 24-летний форвард «Трактора» продолжит карьеру в составе «Флайерс». Позднее это опровергло агентство Winners, представляющее интересы игрока в КХЛ.
– Есть непорядочные агенты, которые начинают общаться с клубами за спиной, не имея на то разрешения игрока. А потом звонят и говорят: «У меня есть предложение».
Эти агенты путают клубы, заявляя, что они представители игрока, а также мешают самому хоккеисту. Поэтому и появилась информация про «Филадельфию», потому что этот агент с кем-то пообщался. Хотя Максим ему полномочия не давал.
Из-за этой сумятицы он принял решение подписать соглашение с агентством Quartexx, с нашими партнерами, и они уже общаются с игроком и разными клубами. Когда будет собрана информация, тогда будут определяться с командой.
– Шабанов тщательно выбирает команду?
– С Цыплаковым мы тоже тщательно выбирали команду. Не выбираешь команду только тогда, когда игрок задрафтованный.
– Он уже точно решить продолжить карьеру за океаном?
– На сегодняшний день у Максима желание отправиться за океан, – сказал агент Александр Черных.
Агент Шабанова сказал, что форвард интересен «Юте», «Вегасу», «Бостону» и «Айлендерс»: «Критерий выбора один. Надо понять, где у него будет место в составе»