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Журавлев получит 58 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года («СЭ»)

Даниил Журавлев заработает 58 млн рублей в «Ак Барсе» за два года.

Вчера 25-летний защитник продлил контракт с казанским клубом на два сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Журавлев получит 28 миллионов рублей в первый год соглашения, и 30 – во второй.

В прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ на счету защитника 55 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 6». В плей-офф он провел 1 матч с полезностью «минус 1».

В активе Журавлева шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс» с учетом плей-офф.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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