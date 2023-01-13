Хабибулин сравнил Овечкина и Гретцки: «Они совершенно разные – как Кросби и Бретт Халл. Овечкин – больше бросок, Гретцки – больше пас»

Теги Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Николай Хабибулин Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Халл ТАСС Хоккей

Николай Хабибулин назвал Александра Овечкина и Уэйна Гретцки совершенно разными игроками. 

– Вы играли против и Александра Овечкина, и Уэйна Гретцки. Есть ли в их игре существенные различия?

– Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с Кросби и Бреттом Халлом. То есть Овечкин – это больше бросок, а Гретцки – больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах.

– Овечкин еще с первых годов в НХЛ был известен своим броском из так называемого офиса (из левого круга вбрасывания зоны атаки – прим. Sports.ru)?

– Да. Все же знают, где его «офис», но почему-то туда не ставили игрока, и он делал свое дело.

– Сумеет ли Овечкин (809 шайб) догнать Гретцки (894) в споре снайперов за всю историю регулярных чемпионатов лиги?

– Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России. 

Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации

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14 комментариев

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Артем Зырянов
Ответ Ivan Sergeev
Ну поинтересуйтесь, сколько хитов и перехватов у него :).
Хиты хитам рознь. Вот легендарная смена из плей-офф-2010, в которой Ови применил 3 хита за 10 секунд. Знаете, что случилось после третьего хита? "Монреаль" забил в контратаке.

https://www.youtube.com/watch?v=EOBZLD79IgA
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Артем Зырянов
Ответ Ivan Sergeev
А что в вашем понимании "универсальность" ? У него первые 7 сезонов, число голов примерно равнялось числу передач. Т.е. он оказывается и распасовщиком был неплохим, вот же неожиданность!
А в 27-30 у него по 50+25. А в 28 - "минус 35".
Я смотрел Овечкина с самого начала карьеры, и только в зрелости к нему пришла именно универсальность, понимание, что хоккей это больше, чем голы.
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Splin
Ответ Crenk
Гашека ? Или Бобби Ора ?
А бол🤭ной на голову то тут при чем😶‍🌫️Орр и Хоу
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Ivan Sergeev
Ответ Crenk
А перехваты- блоки с этим как ??
Ну поинтересуйтесь, сколько хитов и перехватов у него :).
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Crenk
Ответ Ivan Sergeev
А что в вашем понимании "универсальность" ? У него первые 7 сезонов, число голов примерно равнялось числу передач. Т.е. он оказывается и распасовщиком был неплохим, вот же неожиданность!
А перехваты- блоки с этим как ??
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Crenk
Ответ Splin
Забыли вы еще двоих
Гашека ? Или Бобби Ора ?
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Ivan Sergeev
Ответ Артем Зырянов
По-моему, слово "универсальный" это точно не про Овечкина) И до 30 он был более заточен на голы, чем сейчас, а командным игроком стал уже позднее.
А что в вашем понимании "универсальность" ? У него первые 7 сезонов, число голов примерно равнялось числу передач. Т.е. он оказывается и распасовщиком был неплохим, вот же неожиданность!
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Crenk
Ответ Ivan Sergeev
Овечкин до 30 лет был совершенно универсальным игроком, который умел делать на площадке абсолютно все. И огромная куча наград, в том числе 3 Тед Линдси, 3 Харта и один Арт-Росс, лишь подтверждают его универсальность и огромный вклад в победы команды. После 30, он просто сосредоточился на побитии рекорда по голам и нашел самый эффективный способ это осуществить.
И многие способствуют этому не находясь с ним рядом в левом круге вбрасывания
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Артем Зырянов
Ответ Ivan Sergeev
Овечкин до 30 лет был совершенно универсальным игроком, который умел делать на площадке абсолютно все. И огромная куча наград, в том числе 3 Тед Линдси, 3 Харта и один Арт-Росс, лишь подтверждают его универсальность и огромный вклад в победы команды. После 30, он просто сосредоточился на побитии рекорда по голам и нашел самый эффективный способ это осуществить.
По-моему, слово "универсальный" это точно не про Овечкина) И до 30 он был более заточен на голы, чем сейчас, а командным игроком стал уже позднее.
+3
0
+3
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Ivan Sergeev
Овечкин до 30 лет был совершенно универсальным игроком, который умел делать на площадке абсолютно все. И огромная куча наград, в том числе 3 Тед Линдси, 3 Харта и один Арт-Росс, лишь подтверждают его универсальность и огромный вклад в победы команды. После 30, он просто сосредоточился на побитии рекорда по голам и нашел самый эффективный способ это осуществить.
+6
0
+6
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Splin
Наконец адекватный нашелся 😝
0
0
0
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Splin
А мне Уэйн больше нравился уже послне 30. Тот же лучший хоккейный ум, но + взрослость хоккейная, ничего лишнего в игре.
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Splin
Ответ Los Galácticos
Есть Гретцки и Лемьё и все остальные.
Забыли вы еще двоих
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Los Galácticos
Есть Гретцки и Лемьё и все остальные.
+2
-3
-1
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