Хабибулин сравнил Овечкина и Гретцки: «Они совершенно разные – как Кросби и Бретт Халл. Овечкин – больше бросок, Гретцки – больше пас»
Николай Хабибулин назвал Александра Овечкина и Уэйна Гретцки совершенно разными игроками.
– Вы играли против и Александра Овечкина, и Уэйна Гретцки. Есть ли в их игре существенные различия?
– Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с Кросби и Бреттом Халлом. То есть Овечкин – это больше бросок, а Гретцки – больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах.
– Овечкин еще с первых годов в НХЛ был известен своим броском из так называемого офиса (из левого круга вбрасывания зоны атаки – прим. Sports.ru)?
– Да. Все же знают, где его «офис», но почему-то туда не ставили игрока, и он делал свое дело.
– Сумеет ли Овечкин (809 шайб) догнать Гретцки (894) в споре снайперов за всю историю регулярных чемпионатов лиги?
– Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России.
Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации
https://www.youtube.com/watch?v=EOBZLD79IgA
Я смотрел Овечкина с самого начала карьеры, и только в зрелости к нему пришла именно универсальность, понимание, что хоккей это больше, чем голы.