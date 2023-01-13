Хабибулин сравнил Овечкина и Гретцки: «Они совершенно разные – как Кросби и Бретт Халл. Овечкин – больше бросок, Гретцки – больше пас»

назвал и совершенно разными игроками.

– Вы играли против и Александра Овечкина, и Уэйна Гретцки. Есть ли в их игре существенные различия?

– Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с и Бреттом Халлом. То есть Овечкин – это больше бросок, а Гретцки – больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах.

– Овечкин еще с первых годов в НХЛ был известен своим броском из так называемого офиса (из левого круга вбрасывания зоны атаки – прим. Sports.ru)?

– Да. Все же знают, где его «офис», но почему-то туда не ставили игрока, и он делал свое дело.

– Сумеет ли Овечкин (809 шайб) догнать Гретцки (894) в споре снайперов за всю историю регулярных чемпионатов лиги?

– Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет, – сказал бывший вратарь клубов и сборной России.

Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации