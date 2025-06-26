«Вегас» готов «пойти ва-банк» ради подписания Марнера. Клуб может обменять Гертла, чтобы расчистить платежку (RG)

«Вегас» хочет побороться за Митча Марнера.

Как сообщает RG со ссылкой на источник, близкий к ситуации, клуб готов «пойти ва-банк», чтобы подписать контракт с форвардом «Торонто».

Отмечается, что «Голден Найтс» могут обменять Томаша Гертла , уменьшив платежную ведомость клуба. Ранее уже появлялись слухи о переходе 31-летнего чешского нападающего, но они не нашли подтверждения.

Гертл перешел в «Вегас» из «Сан-Хосе » по ходу сезона-2023/24. Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) в 8,137 млн долларов рассчитано до 2030 года.

Отметим, что под потолком зарплат «Голден Найтс » учитываются только 7 млн. Остальной кэпхит удержали у себя «Шаркс» по условиям обмена.

В прошлом сезоне Гертл провел 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 61 очко при полезности «минус 3». В плей-офф у него 3+2 за 11 игр при полезности «минус 3».

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