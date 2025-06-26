В НХЛ остались 4 хоккеиста, играющие без визора – О’Райлли, Бенн, Богосян и Ривс. С 2013-го визор обязателен для всех новичков
В НХЛ остались четыре игрока, которым можно играть без визора.
Это число уменьшилось, когда Мэтт Мартин из «Айлендерс» завершил карьеру.
Таким образом, в списке остались Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Джейми Бенн («Даллас»), Зак Богосян («Миннесота») и Райан Ривс («Торонто»).
В 2013 году НХЛ и Ассоциация игроков договорились об обязательном использовании визоров для новичков.
Аналогичное правило ранее было введено для шлемов. Последним хоккеистом, игравшим без шлема, стал Крэйг Мактавиш, завершивший карьеру в 1997 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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