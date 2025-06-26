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НХЛ и профсоюз могут обсуждать сокращение максимальных сроков контрактов в новом коллективном соглашении

Эллиотт Фридман поделился мыслями о переговорах НХЛ и профсоюза.

НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о новом коллективном соглашении. Срок действующего договора рассчитан до сентября 2026 года.

«В список важных пунктов, которые, как предполагается, находятся на рассмотрении, входят:

Сокращение максимальной продолжительности контрактов с восьми лет (для собственного игрока) и семи (для свободного агента другой команды) до семи и шести лет соответственно.

Закрепление прав на задрафтованного игрока до возраста 22 лет.

Возможность для некоторых игроков CHL, выбранных в первом раунде драфта, получить право на игру в АХЛ раньше, чем это разрешено в настоящее время.

Больше никаких контрактов с отложенной выплатой зарплаты.

Введение «постоянного» экстренного запасного вратаря, который будет тренироваться и путешествовать со своей командой в НХЛ.

Изменения в распределение доходов, чтобы помочь некоторым командам среднего класса.

В любом случае, не должно пройти слишком много времени, прежде чем мы узнаем наверняка», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

НХЛ может расширить регулярку до 84 матчей в новом коллективном соглашении. Количество предсезонных игр сократят

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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Эллиотт Фридман
logoАссоциация игроков НХЛ
коллективное соглашение
Драфт НХЛ
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