«Адмирал» поместит Коновалова в список отказов (Metaratings)
«Адмирал» поместит голкипера Илью Коновалова в список отказов.
Как сообщает Metaratings, после этого вратаря могут перевести в фарм-клуб владивостокцев «Челны».
Напомним, согласно регламенту Фонбет Чемпионата КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
В сезоне-2024/25 в активе 26-летнего Ильи Коновалова 18 матчей регулярного чемпионата при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,36.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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