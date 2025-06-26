«Адмирал» поместит Коновалова в список отказов (Metaratings)

«Адмирал» поместит голкипера Илью Коновалова в список отказов.

Как сообщает Metaratings, после этого вратаря могут перевести в фарм-клуб владивостокцев «Челны ».

Напомним, согласно регламенту Фонбет Чемпионата КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

В сезоне-2024/25 в активе 26-летнего Ильи Коновалова 18 матчей регулярного чемпионата при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,36.