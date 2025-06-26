Бабаев о Евсееве: «У нас с «Ак Барсом» есть договоренности по развитию карьеры Никиты. В ближайшее время будем этим заниматься»
Агент защитника Никиты Евсеева высказался о будущем игрока.
Срок соглашения 21-летнего хоккеиста с «Ак Барсом» истек 31 мая.
– У нас с «Ак Барсом» есть определенные договоренности по развитию карьеры Евсеева. В ближайшее время мы будем этим заниматься.
– Евсеев останется в «Ак Барсе»?
– Мы будем следовать определенному плану действий. Как это будет выглядеть, мы понимаем с командой. Но пока это тема не для выноса на обсуждение, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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