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Защитник «Колорадо» Линдгрен станет свободным агентом. На рынке он может получить контракт с зарплатой 5 млн долларов в год

Райан Линдгрен станет неограниченно свободным агентом.

27-летний защитник «Колорадо» выйдет на рынок свободных агентов после истечения контракта c зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. По ходу прошлого сезона он перешел в клуб из «Рейнджерс».

Предполагается, что на рынке американец претендует на договор сроком 4-5 лет с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Райан Линдгрен провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности, набрав 22 (4+18) очка.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Энтони Ди Марко
logoРайан Линдгрен
logoКолорадо
logoНХЛ
возможные переходы
logoРейнджерс
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