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«Вегас» продлит контракт с Саадом. У форварда 16 очков в 37 матчах за клуб (Эллиотт Фридман)

«Вегас» продлит контракт с Брэндоном Саадом.

По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, стороны близки к соглашению.

32-летний нападающий пополнил состав «Голден Найтс» по ходу прошлого сезона. «Сент-Луис» расторг контракт с Саадом в конце января 2025 года.

Форвард перешел в «Вегас», подписав договор до 30 июня 2025 года с зарплатой 1,5 млн долларов в год.

За новый клуб Саад провел 29 матчей и набрал 14 (6+8) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 6». В Кубке Стэнли на его счету 0+2 за 8 игр при полезности «0».

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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