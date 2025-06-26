Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет и 7,7 млн долларов за сезон. Форвард перешел из «Баффало»
Джон-Джейсон Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет.
Ранее стало известно, что «Баффало» обменял 23-летнего форварда, который с 1 июля должен был стать ограниченно свободным агентом.
Петерка заранее согласовал новое соглашение с «Ютой». Средняя годовая зарплата (кэпхит) немецкого игрока составит 7,7 млн долларов за сезон.
В минувшем регулярном чемпионате Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах. Он стал вторым бомбардиром «Сэйбрс» в сезоне.
По действующему договору нападающий получает 894 тысячи долларов за сезон.
«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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