Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет и 7,7 млн долларов за сезон. Форвард перешел из «Баффало»

Джон-Джейсон Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет.

Ранее стало известно , что «Баффало » обменял 23-летнего форварда, который с 1 июля должен был стать ограниченно свободным агентом.

Петерка заранее согласовал новое соглашение с «Ютой ». Средняя годовая зарплата (кэпхит) немецкого игрока составит 7,7 млн долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах. Он стал вторым бомбардиром «Сэйбрс» в сезоне.

По действующему договору нападающий получает 894 тысячи долларов за сезон.

«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом