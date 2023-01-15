Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ с 400 голами в домашних играх

– 5-й игрок в истории НХЛ с 400 голами в домашних матчах.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:3).

Второй снайпер в истории НХЛ чаще забивает в гостях – 410 шайб в 662 играх против 400 в 657 домашних матчах. Ранее он установил рекорд лиги по голам в гостевых матчах, превзойдя достижение (402).

В домашних матчах больше россиянина забросили Гретцки (492 шайбы в 745 играх), (449 в 884), (411 в 877) и Майк Гартнер (401 в 719).

Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы