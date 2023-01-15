Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ с 400 голами в домашних играх

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Майк Гартнер Хоккей

Александр Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ с 400 голами в домашних матчах.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:3). 

Второй снайпер в истории НХЛ чаще забивает в гостях – 410 шайб в 662 играх против 400 в 657 домашних матчах. Ранее он установил рекорд лиги по голам в гостевых матчах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (402). 

В домашних матчах больше россиянина забросили Гретцки (492 шайбы в 745 играх), Горди Хоу (449 в 884), Яромир Ягр (411 в 877) и Майк Гартнер (401 в 719). 

Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы

5 комментариев

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ogent
Гретцки обойти будет тяжело( просто Овечкин в гостях забиват чуть больше, чем дома), а вот Хоу вполне возможно.
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BuTaJIbKa
наконец-то. Был традиционный затык на круглой цифре, теперь, надеюсь, пойдёт пободрее.
Давай, Саня - очень хочется сказку с полтинником!
+5
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
Спортч просто обязан делать ссылку источник новости Дух и платить деньги )
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustavo Tiburzi
Можно еще 10 новостей у Духа списать
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ови забивает примерно одинаково, что на домашней арене, что в гостях.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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