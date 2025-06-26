Генменеджер «Юты» о приобретении Петерки: «Еще один шаг к созданию контендера. Джей Джей – классный молодой форвард с чрезвычайно высоким потенциалом»

Генменеджер «Юты» воодушевлен обмен Джона-Джейсона Петерки из «Баффало».

Сегодня 23-летний форвард перешел в «Юту» и продлил контракт с клубом на 5 лет.

«Джей Джей – высококлассный, креативный и молодой форвард с чрезвычайно высоким потенциалом роста. Он поможет нам увеличить результативность и дополнит отличное молодое ядро в атаке.

Продление контракта с Петеркой – еще один позитивный шаг к созданию стабильного контендера в Юте. Сегодня волнующий день для всей организации», – сказал генеральный менеджер «Юты » Билл Армстронг .

«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом