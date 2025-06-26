«Авангард» заплатил 20 млн рублей «Адмиралу» при обмене Коледова (Metaratings)

«Авангард» заплатил «Адмиралу» 20 млн рублей при обмене Павла Коледова.

Вчера омский клуб отдал «Адмиралу » 30-летнего защитника, а также денежную компенсацию. Взамен «Авангард» получил спортивные права на Егора Степанова.

По информации Metaratings, размер компенсации составил 20 миллионов рублей.

Коледов провел 64 матча за «Авангард» в минувшей регулярке и набрал 11 (1+10) очков при полезности «плюс 2». В активе защитника также 1 передача в 13 играх плей-офф при полезности «плюс 2».

Степанов отметился 11 (5+6) баллами в 51 матче регулярного чемпионата-2024/25. Нападающий также провел 1 игру в плей-офф.

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