«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом

«Баффало» обменял Джона-Джейсона Петерку в «Юту».

«Сэйбрс» получат Майкла Кесселринга и Джоша Доуна. В сделке не задействованы драфт-пики.

В минувшем сезоне Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал вторым бомбардиром «Баффало » в сезоне.

Действующий договор 23-летнего форварда с зарплатой 894 тысячи долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2025 года. Отмечается, что немецкий игрок согласовал продление контракта с «Ютой » перед обменом.

25-летний Кесселринг провел в НХЛ три сезона. В прошлой регулярке на его счету 29 (7+22) очков за 82 игры при полезности «плюс 4». Его договор с зарплатой 1,4 млн долларов рассчитан до 2026 года.

23-летний Доун в сезоне-2024/25 принял участие в 51 матче на уровне НХЛ и набрал 19 (7+12) очков. В АХЛ у него 26 (11+15) баллов за 28 игр. Соглашение игрока с зарплатой 925 тысяч долларов в год также рассчитано до лета 2026-го.

«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)