Торторелла не стал осуждать Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ: «Это связано с его религией. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе»
Джон Торторелла не осудил Ивана Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ.
Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).
Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.
«Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. Это связано с его верой и религией.
За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем. Я не собираюсь углубляться. Это дело Прови. Мы говорили с ним и пришли к этому», – сказал главный тренер «Флайерс».
Он также уточнил, что не собирался снимать Проворова с игры из-за этой ситуации. Иван провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).
Все что говорят про окно Овертона - правильно.
Сегодня детям разрешают пол менять не смотря на запреты родителей.
Завтра может быть что угодно - от людоедства до педофилии.
Обмен и сгноили бы в фарме?
если заявить, что ты не поддержал акцию, потому что просто не разделяешь эти идеи, то тебе тут же через соцсети отменят)