Торторелла не стал осуждать Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ: «Это связано с его религией. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе»

не осудил за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ.

Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

«Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. Это связано с его верой и религией.

За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем. Я не собираюсь углубляться. Это дело Прови. Мы говорили с ним и пришли к этому», – сказал главный тренер «Флайерс».

Он также уточнил, что не собирался снимать Проворова с игры из-за этой ситуации. Иван провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).