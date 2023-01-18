Торторелла не стал осуждать Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ: «Это связано с его религией. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Иван Проворов ЛГБТ религия Хоккей

Джон Торторелла не осудил Ивана Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ.

Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

«Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. Это связано с его верой и религией.

За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем. Я не собираюсь углубляться. Это дело Прови. Мы говорили с ним и пришли к этому», – сказал главный тренер «Флайерс». 

Он также уточнил, что не собирался снимать Проворова с игры из-за этой ситуации. Иван провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере). 

16 комментариев

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FLaers
Ответ ni
На Западе люди сошли с ума. Все что говорят про окно Овертона - правильно. Сегодня детям разрешают пол менять не смотря на запреты родителей. Завтра может быть что угодно - от людоедства до педофилии.
"Завтра..." это давным давно практикуют нелюди
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FLaers
Щас начнут писать, что несколько клубов передумали вести переговоры о переходе в клуб из за его позиции, даже те кто вообще об этом не думал.
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Booligan
Завтра: Торторелла уволен, Проворов обменян в Виннипег. Скриньте
+2
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+2
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amra73
Тортс - мужик. Не сдал игрока прилюдно. Если и было недовольство - осталось между ними
+4
0
+4
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Александр Суходолов
Ответ ni
На Западе люди сошли с ума. Все что говорят про окно Овертона - правильно. Сегодня детям разрешают пол менять не смотря на запреты родителей. Завтра может быть что угодно - от людоедства до педофилии.
Это не сошли с ума. Это просто доказывает что они пендосами были и остаются ими
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-1
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Конифеев
А разве кто то в др. командах отказывался?
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Вадим Скорин
Ответ Вадим Сидоров
А если это был форвард 3-4 звена? Обмен и сгноили бы в фарме?
Проворова похоже обменяют и без этого " инцидента " у них там с клубом отношения уже, мягко сказать не очень.
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0
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ni
На Западе люди сошли с ума.
Все что говорят про окно Овертона - правильно.
Сегодня детям разрешают пол менять не смотря на запреты родителей.
Завтра может быть что угодно - от людоедства до педофилии.
+7
-6
+1
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Вадим Симонов
В одной стране, всем нам известной,будут этот поступок неделями муссолить и ещё пару ток-шоу проведут.
+5
-5
0
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Вадим Сидоров
А если это был форвард 3-4 звена?
Обмен и сгноили бы в фарме?
+4
-3
+1
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Цзю Константина
а говорят, что в этих странах "щемят" имеющих другое мнение, не то, что у нас))))
+4
-6
-2
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Николай Горнаков
Иван, ты настоящий человек! Здоровья тебе и профессиональных побед! Респект тренеру!
+19
-2
+17
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corazón blanco
Респект, что поддержал Проворова!
+9
-1
+8
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StillInTheGame
по сути, религия - это единственный легальный способ откосить от подобных мероприятий

если заявить, что ты не поддержал акцию, потому что просто не разделяешь эти идеи, то тебе тут же через соцсети отменят)
+70
-1
+69
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Radik_2.0
Уважение и Ивану и Тортсу
+50
-1
+49
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Рамис Зарипов
Да красава что тут скажешь.
+37
-2
+35
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