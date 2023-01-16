Алексей Кудашов: «Читал интервью Гончаренко про Дешама, который отсекал тех, кто ему не нужен. Если коллектив разваливается из-за 1-2 звездных хоккеистов, тренеру надо принимать решение»

рассказал о работе с молодыми и звездными игроками.

– Складывается впечатление, что вам работать с молодыми и незвездными хоккеистами проще, чем с теми, кто получает по 80-100 млн. В том смысле, что вам легче найти с ними общий язык. Так ли это?

– Перед сезоном мы договариваемся с игроками, что неважно, кто и сколько зарабатывает. Для меня все равны, деньги меня не касаются. У меня есть опыт работы со звездными игроками в сборной и в СКА. И я могу найти подход к любому и свои требования поставить любому. И на конфликт могу пойти с любым, если надо. Молодые просто априори больше хотят.

– У звездного опытного игрока может быть свое мнение, он может его высказывать, а молодой будет вас слушать и все выполнять. В этом плане со взрослыми сложнее.

– Все правильно. Звездный игрок прошел большой путь, он свое мнение проверил, оно работает. Но отвечать за результат всей команде и тренеру. Здесь нужна гибкость. Где-то надо уступить, где-то, наоборот, настоять.

Прочитал сегодня интересное интервью , где он рассказал про (главный тренер сборной Франции по футболу – прим.), который четко разбирался со звездными игроками, отсекая тех, кто ему не нужен.

Если ты видишь, что что-то не получается, что коллектив разваливается, из-за того, что один-два звездных хоккеиста считают, что все идет не так, то тренеру надо принимать решение. Ты как главный тренер отвечаешь перед всеми за результат.

– Вот я и говорю, что из неопытных игроков легче слепить коллектив.

– Ничего подобного. Потом ты понимаешь, что не хватает исполнителей. Мы и учились тому, чтобы управлять разными игроками и разными коллективами, – сказал главный тренер « ».