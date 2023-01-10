Кудашов о двух голах «Салавата»: «Может, стоило взять тайм-аут после первой шайбы. Очень тактическая игра, хорошо, что выиграли»

прокомментировал победу над « » со счетом 3:2.

– Интересная игра. Хотели зрителям доставить еще больше удовольствия, чтобы посмотрели овертайм, но слава Богу, что забили последний гол.

Если говорить серьезно, то первоначально было ясно, что будет очень тактическая игра, без каких-то сверхъестественных моментов. Кто-то атакует, другой обороняется и наоборот. Естественно, когда мы повели в счете, Уфа стала этим чуть больше заниматься, потому что им надо было отыгрываться.

Схемы и рисунки на первые два периода были одинаковыми. На третий мы чуть поменяли раскаты, закаты, оборону. Повторюсь, что очень тактическая игра была с обеих сторон и хорошо, что мы ее выиграли.

Расстраивают пропущенные шайбы. Что с «Куньлунем», что сейчас. Будем исправлять, нет ничего в этом страшного.

Большое количество молодых ребят. Они подвержены стрессовым ситуациям, панике. Иногда принимают неверные решения. Не хватает хладнокровности, не хватает где-то спокойствия и знаний.

– Две пропущенные за 20 секунд шайбы – это лежит в поле психологии?

– Нет. Наверное, может быть, мне стоило тайм-аут взять после первой шайбы.

Психология – это уже потом, когда команда начинает пугаться, бояться и нужно какое-то время, чтобы перестроиться и осознать, что все пропало и надо начинать игру сначала.

Хотя, пропустив первую шайбу, ничего страшного не произошло. Ну, попал с лета по шайбе, играй себе дальше. Может быть, и хорошо, что сейчас все это происходит, у нас есть возможность через все это пройти.

– Можно сказать, что пробовали разные модели игры и при счете 2:0 в пользу « » попробовали сыграть в агрессивной манере, выше встречая соперника?

– Была смешанная тактика. Мы понимали, что команды будут смотреть друг за другом. Мы знали, что они делают, а они знали, что мы делаем.

Игра была тягучая порой, что не нравится болельщикам, так как присутствует пассивность.

Два периода так она и шла, но естественно, что кому-то надо было отыгрываться, добавлять, и рисунок игры на третий период поменялся, – сказал главный тренер «Динамо».