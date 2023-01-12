Виталий Давыдов: «Под впечатлением от матча между «Динамо» и «Салаватом». Такой же мобильный хоккей показывают в НХЛ»

Теги Салават Юлаев Алексей Кудашов Виталий Давыдов НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Виталий Давыдов поделился впечатлениями от матча между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым».

– Под впечатлением от последнего матча в Москве между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым». Родной клуб выиграл 3:2 в очень интересном и современном хоккее, с ярким сценарием, с высокими скоростями, от ворот до ворот. В принципе, такой же мобильный хоккей сегодня показывают в НХЛ.

– «Динамо» вас радует?

– Ответ на этот вопрос получим в плей-офф. Но пока команда Алексея Кудашова играет выше моих ожиданий. Вижу сплав перспективной молодежи и качественных легионеров. Согласен с тем, что легионеров в КХЛ лимитом начали поджимать, но у бело-голубых три легионера действительно качественные, они помогают расти молодежи, они нужны.

Считаю, что в плей-офф у нынешнего «Динамо» может что-то получиться. В принципе по составу мы точно не слабее «Локомотива», может, где-то чуть впереди лишь армейские лидеры конференции. Но чемпионат показал, что и с ними мы можем играть на равных, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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6 комментариев

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Виталий Макеев
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Ответ Руслан Х
Они были без стульев,извиняюсь.🤷🏻‍♂️
Не понял , без каких стульев.
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Руслан Х
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Ответ Виталий Макеев
Извеняюсь, а что на стульях было написано СВОИ?
Они были без стульев,извиняюсь.🤷🏻‍♂️
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Виталий Макеев
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Ответ Руслан Х
«Свои» судьи — это не везение.
Извеняюсь , а что на стульях, было написано СВОИ?
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Виталий Макеев
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Ответ Руслан Х
«Свои» судьи — это не везение.
Извеняюсь, а что на стульях было написано СВОИ?
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Руслан Х
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Ответ Виталий Макеев
Что сказать просто повезло
«Свои» судьи — это не везение.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Макеев
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Что сказать просто повезло
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