Виталий Давыдов: «Под впечатлением от матча между «Динамо» и «Салаватом». Такой же мобильный хоккей показывают в НХЛ»

Виталий Давыдов поделился впечатлениями от матча между «Динамо» и « ».

– Под впечатлением от последнего матча в Москве между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым». Родной клуб выиграл 3:2 в очень интересном и современном хоккее, с ярким сценарием, с высокими скоростями, от ворот до ворот. В принципе, такой же мобильный хоккей сегодня показывают в .

– «Динамо» вас радует?

– Ответ на этот вопрос получим в плей-офф. Но пока команда играет выше моих ожиданий. Вижу сплав перспективной молодежи и качественных легионеров. Согласен с тем, что легионеров в лимитом начали поджимать, но у бело-голубых три легионера действительно качественные, они помогают расти молодежи, они нужны.

Считаю, что в плей-офф у нынешнего « » может что-то получиться. В принципе по составу мы точно не слабее «Локомотива», может, где-то чуть впереди лишь армейские лидеры конференции. Но чемпионат показал, что и с ними мы можем играть на равных, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.