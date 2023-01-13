Кудашов на вопрос о доминировании в матчах со СКА: «Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Пусть лучше не засчитают гол, но момент нужно доделать до конца»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался после поражения от СКА со счетом 0:2.

– Хорошая атмосфера, хорошая игра. Не забили ни одного гола, поэтому проиграли. Здесь особо комментировать нечего.

– Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?

– Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть.

Она строится также на забитых и пропущенных голах. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца.

– Нет ли ощущения, что слишком хотят?

– Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.

– Почему часто выводили шайбу из своей зоны навесами?

– Это тенденция. СКА разве по-другому выводили? Перекрываются борта, поэтому выводится через центр парашютом. Иногда нет просто другого пути, все перекрыты, соперник прессингует, – сказал главный тренер московского «Динамо».

1 комментарий

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Виталий Макеев
ЖАЛЬ, ЧТО ДИНАМО СТОЛЬКО ИГРАЯ С ГАЗПРОМОМ, ТАК И НЕ ЧЕГО ДЛЯ СЕБЯ НЕ ИЗВЛЕКЛО. СКОЛЬКО ОНИ СЫГРАЛИ МАТЧЕЙ 6 НЕ ПОМНЮ , И ВСЕГО ОДНА ПОБЕДА. ЭТО ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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