Кудашов на вопрос о доминировании в матчах со СКА: «Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Пусть лучше не засчитают гол, но момент нужно доделать до конца»

высказался после поражения от со счетом 0:2.

– Хорошая атмосфера, хорошая игра. Не забили ни одного гола, поэтому проиграли. Здесь особо комментировать нечего.

– Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?

– Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть.

Она строится также на забитых и пропущенных голах. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца.

– Нет ли ощущения, что слишком хотят?

– Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.

– Почему часто выводили шайбу из своей зоны навесами?

– Это тенденция. СКА разве по-другому выводили? Перекрываются борта, поэтому выводится через центр парашютом. Иногда нет просто другого пути, все перекрыты, соперник прессингует, – сказал главный тренер московского « ».