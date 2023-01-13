Кудашов на вопрос о доминировании в матчах со СКА: «Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Пусть лучше не засчитают гол, но момент нужно доделать до конца»
Алексей Кудашов высказался после поражения от СКА со счетом 0:2.
– Хорошая атмосфера, хорошая игра. Не забили ни одного гола, поэтому проиграли. Здесь особо комментировать нечего.
– Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?
– Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть.
Она строится также на забитых и пропущенных голах. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца.
– Нет ли ощущения, что слишком хотят?
– Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.
– Почему часто выводили шайбу из своей зоны навесами?
– Это тенденция. СКА разве по-другому выводили? Перекрываются борта, поэтому выводится через центр парашютом. Иногда нет просто другого пути, все перекрыты, соперник прессингует, – сказал главный тренер московского «Динамо».
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