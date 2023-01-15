Кудашов о 2:0 с «Локомотивом»: «Динамо» забило первым – переломный момент. Совершенно равная игра»
Алексей Кудашов дал комментарий после победы над «Локомотивом» со счетом 2:0.
– Атмосфера всегда отличная на стадионе. Сегодняшний матч на стал исключением. Равная игра, совершенно равная.
Хорошо, что первыми забросили шайбу – этот момент и стал переломным. Где-то мы душили, где-то нас закрывали во втором периоде. Мы использовали свой момент, потому и выиграли сегодня.
– Во всех трех матчах против «Локомотива» вы ставили Илью Коновалова в ворота. Есть в этом подтекст?
– На сегодняшний матч никакого подтекста не было.
Прошлый матч играл Волков в Санкт-Петербурге, сыграл неплохо. Мы обсуждали его кандидатуру. Но он много сил отдал, поэтому решили сегодня дать Коновалову сыграть.
– Как вам воспитанники ярославского хоккея – Малышев, Кудрявцев и Коновалов?
– Молодцы, все хорошо. Я думаю, что они влились в коллектив, много играют. Все прекрасно, – сказал главный тренер московского «Динамо».
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