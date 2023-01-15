Кудашов о 2:0 с «Локомотивом»: «Динамо» забило первым – переломный момент. Совершенно равная игра»

дал комментарий после победы над «Локомотивом» со счетом 2:0.

– Атмосфера всегда отличная на стадионе. Сегодняшний матч на стал исключением. Равная игра, совершенно равная.

Хорошо, что первыми забросили шайбу – этот момент и стал переломным. Где-то мы душили, где-то нас закрывали во втором периоде. Мы использовали свой момент, потому и выиграли сегодня.

– Во всех трех матчах против « » вы ставили Илью Коновалова в ворота. Есть в этом подтекст?

– На сегодняшний матч никакого подтекста не было.

Прошлый матч играл Волков в Санкт-Петербурге, сыграл неплохо. Мы обсуждали его кандидатуру. Но он много сил отдал, поэтому решили сегодня дать Коновалову сыграть.

– Как вам воспитанники ярославского хоккея – Малышев, Кудрявцев и Коновалов?

– Молодцы, все хорошо. Я думаю, что они влились в коллектив, много играют. Все прекрасно, – сказал главный тренер московского « ».