Алексей Кудашов: «КХЛ вообще была бы классной, если бы была открытой, без лимита. У нас бы выступало много отличных игроков»

Главный тренер « » высказался о сокращении лимита на легионеров.

– Вы запомнились фразой, что надо искать позитив в нашем хоккее, любить нашу лигу, потому она у нас одна. Я с вами согласна. Но с другой стороны, вы же понимаете, что есть вещи, которые происходят в , на которые мы с вами повлиять не можем, но они отбивают всякую любовь?

– Давайте о конкретных вещах говорить.

– Новый лимит на легионеров. Его приняли, не спросив мнения у клубов, тренеров. Не было никакого аналитического исследования, не предоставлено никаких фактов, что три легионера лучше, чем пять.

– Эту тему можно долго мусолить. Возьмем Швейцарию, там некоторое время назад запретили играть иностранными вратарям, ввели жесткий лимит, и у них огромное количество ребят заиграло в НХЛ и в своей лиге.

– При этом мне рассказывали, что в Швейцарии местные игроки чувствуют себя очень расслаблено, потому что за место в составе бороться не надо. А все те, кто играет сейчас в НХЛ, в 15-16 лет уезжают в Канаду.

– Дискуссионный вопрос. Но мы еще не знаем, как у нас будет. Возможно, молодые начнут играть, и мы будем говорить, что наконец-то приняли этот закон. Будем надеяться на это.

– Вы вообще стараетесь на негативе не концентрироваться?

– У нас вообще лига была бы классной, если бы была открытой. Думаю, у нас бы выступало много отличных игроков.

– Без лимита?

– Да.

– Тогда бы молодежи не было.

– Да была бы. Никуда бы она не делась. Она играла во все времена, – сказал Кудашов.