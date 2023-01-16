Алексей Кудашов: «КХЛ вообще была бы классной, если бы была открытой, без лимита. У нас бы выступало много отличных игроков»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо лимит на легионеров Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался о сокращении лимита на легионеров. 

– Вы запомнились фразой, что надо искать позитив в нашем хоккее, любить нашу лигу, потому она у нас одна. Я с вами согласна. Но с другой стороны, вы же понимаете, что есть вещи, которые происходят в КХЛ, на которые мы с вами повлиять не можем, но они отбивают всякую любовь?

– Давайте о конкретных вещах говорить.

– Новый лимит на легионеров. Его приняли, не спросив мнения у клубов, тренеров. Не было никакого аналитического исследования, не предоставлено никаких фактов, что три легионера лучше, чем пять.

– Эту тему можно долго мусолить. Возьмем Швейцарию, там некоторое время назад запретили играть иностранными вратарям, ввели жесткий лимит, и у них огромное количество ребят заиграло в НХЛ и в своей лиге.

– При этом мне рассказывали, что в Швейцарии местные игроки чувствуют себя очень расслаблено, потому что за место в составе бороться не надо. А все те, кто играет сейчас в НХЛ, в 15-16 лет уезжают в Канаду.

– Дискуссионный вопрос. Но мы еще не знаем, как у нас будет. Возможно, молодые начнут играть, и мы будем говорить, что наконец-то приняли этот закон. Будем надеяться на это.

– Вы вообще стараетесь на негативе не концентрироваться?

– У нас вообще лига была бы классной, если бы была открытой. Думаю, у нас бы выступало много отличных игроков.

– Без лимита?

– Да.

– Тогда бы молодежи не было.

– Да была бы. Никуда бы она не делась. Она играла во все времена, – сказал Кудашов.

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3 комментария

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Ми Ша
Правильно,Лёха. Ограничения сдерживают рост. И так у нас во всём,что в хоккее,что в автопроме.
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АРХАТ
Это точно. Особенно сейчас, когда сборная России играет только с Белорусией) Можно плюнуть на интересы сборной и поднять уровень КХЛ.
Вот только усилить лигу чехами, финнами, шведами и североамериканцами сложно, так что придётся хоккеистов дружественных стран - сербов, аргентинцев, китайцев, беорусов, киргизов)
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Vadoniy
Последние 3 ответа прям вот полностью поддерживаю)
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