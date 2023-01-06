Алексей Кудашов: «В составе «Динамо» появилось много молодых ребят. Игроки растут, учатся»

подвел итоги матча с « » (3:2 Б).

– Отличная атмосфера. Старались играть активно, создавать моменты. С середины игры взяли преимущество под свой контроль, но в конце недоработали. Для зрителей это даже лучше, так как были и овертайм, и буллиты.

– Почему смазанным и тягучим получился первый период? В какой-то момент преимущество по броскам было в пользу соперника 20:4.

– Соперник хорошо играл. У нас в составе появилось много молодых ребят. Для них каждая игра, при том, что они идут друг за другом – пока еще сложно иметь подходящую психологию и ответственность. Не всегда получается так, как мы хотим. Игроки растут, учатся.

Еще раз хочу повторить – у нас молодая команда, которая с каждой игрой становится все моложе. Не удивлюсь, если на следующую игру у нас будет пять лимитчиков. Они не сидят на лавке, у них бывает по 15 минут игрового времени. Для нас не всегда просто начать игру с голов.

– Удивило то, что состав сыграл практически одинаковое количество времени и играли в четыре пятерки полноценные. Более того, защитники последней пары сыграли столько же, сколько и из первой. Почему такой баланс решили соблюсти?

– На данный момент в команде 20 здоровых игроков – это четыре тройки и четыре пары. Есть несколько ребят в Санкт-Петербурге и есть несколько ребят в молодежке. Но это больше на развитие. Из Петербурга не стали приглашать, там тоже идут важные игры для команды. Сейчас у нас есть 20 здоровых человек.

– Какая ситуация по травмированным?

– По О′Деллу пока не будем говорить. Буду оптимистом, если скажу, что четыре-пять дней, – сказал главный тренер « ».